Vitályos Eszter elmondta:

A program sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a regisztrációk száma elérte a 800 ezret.

Hozzátette:

A Digitális Állampolgárság Programnak köszönhetően sokkal egyszerűbbé, gyorsabbá, biztonságosabbá válik az ügyintézés és a fizikai igazolványokra sem lesz szükség a jövőben. Vége az otthon hagyott, elfelejtett igazolványok, telefonos időpontkérések korszakának, hiszen minden ott van egy helyen a zsebünkben.

Az alkalmazásnak köszönhetően az ügyintézés minden szinten alkalmazkodik a modern digitális világ igényeihez, megkönnyítve és gyorsítva az állampolgárok mindennapjait - zárta szavait.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy egyre népszerűbb és egyre több szolgáltatást nyújt a Digitális Állampolgárság Program: 2025. június elsejétől lehetőség lesz például arra is, hogy a nagy szolgáltatókhoz – mint a bankok vagy a közművek – is a DÁP-pal léphessünk be. Ráadásul már QR-kód felmutatásával is igazolhatjuk magunkat a rendőri ellenőrzéskor.

Itt van minden információ egy helyen a Digitális Állampolgárság mobilapplikációról.

