„Manapság sokat hallani Magyarországról. Az igazsághoz tartozik, hogy Orbán Viktor miniszterelnök valóban felháborítja a progresszív liberálisok kényes érzékenységét. Természetes tehát, hogy az amerikaiak kíváncsiak erre a távoli országra, amely a globalista baloldal szúrós tüskéjévé vált" – írja az amerikai The Daily Caller hasábjain Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Mint fogalmazott, elkezdődött a fordított felfedezések kora, amikor Tucker Carlsontól és Jordan Petersontól kezdve Micheal Knowles-ig mindenki felfedezi magának Magyarországot.

Magyarország múltja valóban lenyűgöző. Sokan megásták a sírunkat, de már jóval előttünk beleestek az övékbe. Nemzetünket mindig is birodalmak vették körül – és szállták meg elég gyakran – Bizánctól a mongol hordákon át a szovjetekig. E nagyhatalmak mindegyike igyekezett asszimilálni minket, akár hódítással, akár kulturális dominanciával, de mind elbuktak

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyar nemzet és az állam magyar marad, bármi történjék is.

Mint írta: „Mindig is komolyan vettük és hatékonyan ellenőriztük határainkat; tiszteletben tartottuk vallási gyökereinket, és vigyáztunk állami szuverenitásunkra és alkotmányos hagyományainkra. A család társadalmunk sarokköve. Azt is felismertük, hogy a demográfia nemcsak szuverenitás kérdése, hanem geopolitikai kihívás is."

A magyar recept sikerének titkára térve Szánthó úgy fogalmazott, hogy országunk mindig komolyan vette a határok védelmét, a vallási gyökereit, az állami szuverenitást és az alkotmányos hagyományokat.

„Több birodalom metszéspontjában, a köztük lévő háborúknak mi fizettük meg az árát, hiszen csatatérré vagy megerősített előőrssé váltunk.

A 15. és 18. század között Magyarország a kereszténységet őrizte az iszlám fenyegetéssel szemben. A teljes költségvetés a honvédelemre ment el, és földjeinket egyik hadjárat a másik után pusztította el. A 20. század a maga két világháborújával egy újabb sötét fejezet volt a nyughatatlan birodalmakkal, amelyek pokolian elszántak voltak arra, hogy akaratukat ránk kényszerítsék" – hangsúlyozta.

Mint ismertette, minden esetben, amikor a fegyverek helyét átvette a kereskedelem és a diplomácia, akkor Magyarország felvirágzott.

Érdekünk tehát a háborúktól való távolmaradás, a békés és összekapcsolt világ fenntartása, nem pedig a leválás és egy új hidegháború

– emelte ki Szánthó Miklós a magyar stratégiát.

Mint rámutatott, ezt az álláspontot a progresszív baloldal gyakran félremagyarázza.

Mi abszolút elkötelezettek vagyunk a Nyugat mellett, mert civilizációnk építészei és érdekeltjei közé tartozunk. De nem akarjuk, hogy egy intoleráns, totalitárius ideológiába burkolózzon és elszigetelődjön a világtól. A progresszívek örülnek egy új hidegháború kilátásának, mert azt remélik, hogy ideológiájuk legszélsőségesebb formáját a félelem és az elszigeteltség révén tudják majd érvényesíteni.

A progresszív oldalról szólva elmondta, hogy egy szektává vált, ami színtiszta marxizmust követ, a woke-mozgalom istentelen és gyökértelen:

Megtámadja a történelmi és kulturális hagyományokat; az állami szuverenitás lebontására törekszik; aláássa zsidó-keresztény etikánkat és nemzeti identitásunkat; felforgatja a családot és agymosást végez a gyermekeken.

Mint mondta, a woke-mozgalom valahogy úgy kezdődhetett, hogy az emberek egész nap CNN-t néztek, szójalattét ittak, és azon gondolkodtak, hogy nemüket rózsaszín flamingóra változtatják, de mára egy szörnyű szektává vált, amelynek kifejezett formája a gyermekáldozat - írja a Magyar Nemzet.

Az Alapjogokért Központ főigazgatójának véleménye szerint lehet, hogy a woke-mozgalom egy összetett és veszélyes fertőzés, de a magyar recept ennek az ellenszere: „nem a háborúra, nem a migrációra, nem a genderre, továbbá nem játszani a liberálisok szabályai szerint".

Magyarország az utolsó hely – Európában biztosan –, ahol az emberek elmondhatják a véleményüket. Egy ország, amelyet még mindig választott politikusok vezetnek, és nem egy bürokratikus mélyállam irányít.

– fogalmazott Szánthó Miklós. Kiemelte: A kontinens többi része a káros önámítás és a tragikus hazugságok mocsarába süllyedt.

Nyilvánvaló, hogy Magyarország egyedül nem tudja kihúzni civilizációnkat a neoliberális globális rend kétségbesett mocsarából. A kulcs a nemzeti erők nemzetközi szövetsége, amelynek a jobboldal ellenálló képességének alapját kell képeznie.

Hozzátette, ez a világ minden tájáról, de különösen Amerikából érkező jóakaratú és józan gondolkodású emberek összefogását jelenti, mert az USA a Nyugat vitathatatlan bajnoka. Ha ott zavargások készülődnek, akkor az igazi Amerika, amelyet mindannyian ismerünk és szeretünk, a legjobb helyzetben van ahhoz, hogy legyőzze azt – üzente az amerikai olvasóknak Szánthó Miklós.