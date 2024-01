Vádat emelt az ügyészség az ellen a férfi ellen, aki 2021 nyarán betört egy zuglói temploba, majd ott több kegytárgyat is megrongált, amivel hatalmas kárt okozott.

A 49 éves férfi 2021. június 30-án dél körül bement a Bosnyák téri templomba, ahol több kegytárgyat is megrongált. Egy szobrot ledöntött a talapzatáról, majd egy másikban is kárt okozott, ezenkívül több üvegtárgyat, gyertyatartót, és egy zászlórudat is összetört.

A rongálással több, mint százezer forint értékű kárt okozott.

Az ügyben kirendelt igazságügyi elmeorvosszakértő szerint a férfi nem volt teljesen beszámítható a rongálás idején.

Az ügyészség a férfi ellen vallási tisztelet tárgyának megrongálása miatt emelt vádat, és tárgyalás mellőzésével felfüggesztett börtön kiszabását javasolta.

A férfi elfogásáról felvétel készült, amely a Youtube-on megtekinthető:

