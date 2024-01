Az ukrajnai háború árnyékában csúcsra jár a XXI. század hatalmi viszonyait eldöntő nagy harc az USA és Kína között - többek között erről is beszél a Kontextus legújabb videójában Kiszelly Zoltán politológus. A Jól értesült Optimista című műsorban a Századvég politikai elemzési igazgatója kitér arra, hogy a küzdelem most még a kereskedelem terén dúl, ám az már most látszik, hogy a chipgyártás és az okos alkalmazások terén már sokkal nyíltabban és erőszakosabban fognak egymásnak esni.