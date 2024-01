Rétvári Bence azt is kiemelte, hogy a költségvetés idén több mint 60 milliárd forintos többletet tartalmaz a béremelés fedezeteként.

2022-ben már volt korábban egy 116 ezer forintos béremelés, ezt egészíti ki a mostani.

Így az, aki 2022-ben tiszthelyettesként 267 ezer forintot keresett, ő most már 463 ezer forintot keres. Az, aki korábban tisztként dolgozott, 2022-ben 393 ezer forintot keresett, most már 589 ezer forintot keres - tette hozzá. A miniszterhelyettes leszögezte: Magyarország a béke és a biztonság szigete. Ehhez a biztonsághoz, ehhez a rendhez viszont a rendvédelmi dolgozók munkájára is szükség volt.

Így értük el, hogy ma már Magyarország a világ 20 legbiztonságosabb országa közé tartozik.