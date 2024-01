Az Amnesty International Magyarország hallgat arról, hogy Vig Dávid igazgatónak volt-e tudomása a testvére, Vig Mór által működtetett számlagyárról. A Mediaworks arról is érdeklődött az NGO-nál, hogy Vig Dávid meg tudja-e erősíteni Szaniszló Sándor DK-s polgármester kijelentését, amely szerint kapcsolat lehet a baloldal külföldi kampányfinanszírozása és a nemrégiben letartóztatott testvére számlagyára között, ám semmilyen reakció nem érkezett az e-mailben elküldött kérdéseinkre.

Holott amikor a lap felkereste az Amnesty International Magyarország budapesti irodáját, ott éppen azt közölték, hogy mindenre csak e-mailben adnak választ.

Nyugtalanító kérdések

Márpedig megválaszolandó kérdésből akad bőven, hiszen a liberális „jogvédő" szervezet eddig mindössze egy szűkszavú kommünikében említette meg a legutóbbi Vig Mór-féle bűnügyet, de nem tértek ki arra, hogy az Amnesty International Magyarország igazgatója miként viszonyul testvére többi jogsértéséhez.

Vig Dávid öccse ellen ugyanis számos eljárás indult az elmúlt években, például amiért egy jelenleg is körözött bűnöző társaságában részt vehetett egy nemzetközi csalássorozatban, de tavaly egy vesztegetési ügyben már jogerősen el is ítélték.

A legfrissebb eset november végén látott napvilágot, amikor is az Amnesty-vezér testvérét egy adóhatósági razziát követően őrizetbe vették, majd letartóztatták. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanújával indított vizsgálatot. Vig a gyanú szerint egy hatalmas méreteket öltő számlagyárat működtetett, amely az adócsökkentés érdekében több száz millió forint összegben fogadott be valótlan tartalmú számlákat.

Vig Mór és a Bajnai-kör

Szaniszló Sándor említett kijelentését az is erősítheti, hogy kiderült: az ügyvédi praxisától eltiltott Vig Mór a politikai baloldal meghatározó szereplőivel is folytatott sokatmondó, kényes ügyleteket. Például a cégtemetőként is működő kft.-jéhez jegyezték be a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat-csoport egyik korábbi leányvállalatát. A Datalyze Research Kft. Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasának, Dessewffy Tibornak az érdekeltségébe tartozik. A DatAdatról az utóbbi hónapokban sok szó esett: a cégcsoport tulajdonosi és irányítói köre prominens baloldali politikusokból áll, a kulcspozíciókban Bajnai Gordon egykori baloldali kormányfő mellett Szigetvári Viktor, Ficsor Ádám, Molnár István ügyvéd és Dessewffy áll.

A dollárbaloldal kampányfinanszírozási botránya során kiderült, hogy csaknem négymilliárd forint érkezett a szivárványkoalícióhoz Amerikából és Svájcból, s pénzek tekintélyes része a cégcsoportnál landolt.

Több mint 1,5 milliárd forintnyi összeg kötött ki valamilyen DatAdat-érdekeltség számláján. A Vig cégtemetőjében végző Datalyze Research Kft.-vel kapcsolatban figyelemre méltó, hogy a Szegi nevű, pár száz fős borsodi faluban működő iroda vitte a cég könyvelési feladatait. Ugyanitt található a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselőinek kifizetőhelye, valamint a könyvelése az Ezalényeg.hu baloldali álhírportált kiadó Oraculum 2020 Kft.-nek, amelyhez szintén milliárdos összeg jutott a guruló dollárokból. A kis falu könyvelőirodája azután került az érdeklődés középpontjába, hogy a DatAdat ügyei kapcsán nyomozó Nemzeti Adó- és Vámhivatal tavaly szeptemberben házkutatást tartott a helyszínen.

Az Amnesty-vezér baloldali aktivizmusa

Azért is sürgető tisztázni, hogy az Amnesty-vezér tisztázza, hogy milyen viszonyban áll öccse ügyleteivel, s hogy valóban van-e kapcsolat a Vig Mór-féle számlagyár és a baloldal kampányfinanszírozása között,

mert Vig Dávid maga is baloldali politikai szereplőként lép fel, közösségi oldalán hemzsegnek a magyar kormányzat politikáját támadó provokatív bejegyzések.

Emellett otthonosan mozog a Soros-szervezetek világában is: dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Soros-alapítványnak nevezett Open Society Foundationsnél is. Magának az Amnesty International Magyarországnak a mélyen átpolitizált voltáról, kormányellenes agendájáról pedig Jeney Orsolya, a szervezet egykori igazgatója beszélt egy nyilvánosságra került skype-os interjúsorozatban.

Látszattevékenység lehet a jogvédelem

Mindeközben valós civil érdekképviseleti tevékenység nyomát nehéz felfedezni az Amnesty International Magyarország honlapján. A felületen elsősorban toborzó jellegű és aktivizáló felhívások találhatók, valamint rövid kampányszövegek és kinyilatkoztatások, ám például a „tevékenységünk" rubrikára kattintva az „oldal nem elérhető" jelzés ugrik elő.

A hír szekcióban is mindössze pár tucat írás található az elmúlt évekből, ráadásul ezek jelentős részben az MTI-hírekhez hasonló rövid beszámolók, valamint kormányellenes pamfletek.

Fejnehéz NGO

Még az Amnesty International Magyarország által legutóbb meghirdetett „stratégia" is csak a 2019–2021 közti időszakaszra vonatkozik, újabb nincs feltüntetve. A balliberális lózungokban bővelkedő dokumentumban olyan fordulatok találhatók, mint hogy „a médián keresztül támogatjuk a közvéleményt" vagy hogy „fejlesztjük a szervezet működésének minőségét, hatékonyságát".

Figyelemre méltó, hogy az NGO mindeközben egy masszív, 36 fős csapatot tart fenn, amelynek része egy tízfős elnökség.

A többiek egyebek mellett olyan pozíciókon osztoznak, mint aktivizmuskoordinátor, nemek közötti egyenlőség szakértő, jogállamszakértő vagy éppen LMBTQI+-jogokkal foglalkozó munkatárs.

Alulképzett érzékenyítők

Érdekesség, hogy mindössze egy rövid ingyenes tanfolyam elvégzése után az NGO már az iskolákba küldi érzékenyíteni az aktivistáit.

Egyebek mellett Ellenség-órák, Mi közöm a jogállamisághoz?, valamint Barna hajnal elnevezésű előadásokat tartanak 14 éves kortól a gyerekeknek a gyorstalpalón kiképzett önkénteseik.

Sőt, tanácsadók vagy mentorok még az ingyenes tanfolyam elvégzése nélkül is jelentkezhetnek a Soros-szervezetnél.

Eközben a „jogvédő" szervezet webshopjában jócskán megkérik a promóciós anyagok árát: a szivárványos hátizsák 19 ezer forint, a Szivárványos Szabadság póló pedig nyolcezer, de gyertyát is árulnak, darabját ötszáz forintért.