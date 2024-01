Budapest az elmúlt években a „patkányok városa" lett – írta a Metropol. Két videót is közzétettek egy ferencvárosi zárt Facebook-csoportban, amelyeken jól látszódik, ahogy a patkányok csapatostul rohangálnak a gondozatlan területen.

Legalább 5-6 patkány szaladgált a megálló mellett a szemétkupacok között, az egyik szájában egy kenyérdarab volt. Másik két patkány pedig összeveszett a koncon

– mondta a lapnak egy szemtanú. Ezenkívül Újbudán már az óvodákban is feltűntek a patkányok.

Karácsonyéknak kellene elrendelni a patkányirtást

A patkányirtás Budapesten alapvetően lakossági bejelentés alapján történhet meg ingyenesen, ugyanis a Fővárosi Önkormányzattal szerződött Deratizációs Központ Konzorcium ezt megrendelés esetén elvégezné. A Metropol szerint Karácsony Gergely vezetése alatt ismét 1000 fölé nőtt a havi patkányészlelések száma tavaly ősszel Budapesten.

Újbudán már az óvodákban is feltűntek a patkányok, de Óbudán és a pesti kerületekben – mint Terézváros, Erzsébetváros, Ferencváros, Józsefváros és Zugló – mostanra mind-mind hemzsegnek a rágcsálók.

Kevesebb a takarítás és a kuka, több a patkány

Miután Karácsony Gergelyék „spórolási" céllal leszereltek 3000 szemeteskukát, a Budapest közterein megmaradt kukákból „kifolyik" a hulladék, ami vonzza patkányokat, ahogyan a számos helyen létrejött „hajléktalantanyák" is. A Metropol által megkérdezett szakember úgy véli:

az elmúlt pár évben jóval nagyobb arányban szaporodtak el a patkányok. Ennek egyik oka, hogy néhány évig nem megfelelő vegyszerrel irtottak. A másik pedig, hogy ott nehezebb irtani, ahol nagyobb a kosz és a szemét. Ma már nem lehetséges a korábbi patkánymentes állapotot fenntartani, egy olyan átfogó irtásra van szükség, ami az 1970-es években volt ahhoz, hogy azután évtizedekig fenntartható legyen ismét a patkánymentes övezet érzete.

A Metropol is beszámolt már számtalan esetről, aggasztó volt a helyzet például a XVIII. kerületben, ahol az utóbbi időben rengeteg patkány jelent meg a Szinyei Merse utcában több ingatlannál is. A helyi lakosok hiába fordultak a hatóságokhoz segítségért, egyelőre nem tudták megoldani a problémát.

Karácsony beismerte, csődben van a főváros

Időközben Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere az ATV Egyenes beszéd című műsorában beszélt a főváros pénzügyi helyzetéről, meglehetősen erős mondatokat használva. A béka seggét emlegette a helyzet kapcsán a főpolgármester Egy helyütt Karácsony egyenesen arról beszél, hogy az általa vezetett város pénzügyi helyzete a béka segge alatt van.

Tarlós István 214,2 milliárd forintos megtakarítással adta át a főváros vezetését 2019-ben. A főváros adóbevételei azóta jelentősen nőttek. 2021-ben 20, tavaly 30 milliárd forinttal, idén pedig 76,4 milliárd forinttal több az iparűzési adóból származó bevétele Budapestnek, a korábban tervezetthez képest. Ebben a kontextusban érdemes a főpolgármester szavait hallgatni.

Gyurcsány irányítja Karácsonyt

Írtunk arról is,hogy Karácsony Gergely gyakorlatilag Gyurcsány Ferenc utasítására viszi a csődbe Budapestet. A főpolgármester - összesen - több százmilliós prémiumokkal tömi a bukott kormányfő haverjait, miközben a fővárosiaknak csak jegyáremelés, dugók és egy tervezett drasztikus vízdíjemelés jut. A főpolgármester úgy táncol, ahogyan a bukott kormányfő fütyül. A terv: kipakolni a főváros kasszáját. A választás után, ha nyernének, majd a kormánnyal - vagyis az egész országgal - akarják megfizettetni a tartozást, ha meg vesztenek, akkor úgyis minden az utódra hárul.

Újabb floridai luxusingatlan vásárolt magának Karácsony kedvenc cégvezetője

Miközben Budapest teljes csődben és káoszban van, és szemétben úszik, addig Mártha Imre közművezér amerikai luxusingatlanjaival dicsekszik, miközben neki lenne a feladata köztisztaság rendben tartása. A Gyurcsány-fióka nemrég újabb luxusingatlan vásárolt Floridában. Az adóbevallási iratokból kiderült, hogy a már korábban megvett floridai luxuslakás, és egy szigeten található birtoka mellé néhány hónapja egy luxus kondomíniumot is vásárolt magának a Mártha-klán, amit ezúttal a cégvezér édesanyjának a nevére írattak.

A Metropol a megszerzett iratokból azt olvassa ki, hogy a Gyurcsány-fiókának „becézett" cégvezér egy közjegyzői meghatalmazással bonyolította le az adásvételt, 71 éves édesanyjának ki sem kellett utaznia Floridába. Egyszóval Mártha Imre intézett mindent.

A dokumentumok és fotók szerint a fővárosi közművezér ismét az amerikai milliárdosok kedvenc nyaralóhelyén, a floridai Naplesben vásárolt meg egy fényűző ingatlant, ezúttal egy kétemeletes, két fürdőszobás, magánparkolós luxuslakást. A Metropol által megkérdezett szakértők szerint az ingatlan értéke 500-700 ezer dollárra tehető.

A lakáshoz medence, teniszpálya és egy privát golfklub is tartozik. Az ingatlan remek helyen fekszik, pár percnyi autóútra található a luxusüzletekkel teli belvárostól, valamint a Mexikói-öböl partján fekvő fehérhomokos strandoktól. Márthának nemcsak az ingatlan megvásárlásakor kellett mélyen a zsebébe nyúlnia, hiszen az újonnan megszerzett floridai lakásnak csak a közös költsége is félmillió forint kiadást jelent. A megkérdezett floridai ingatlanszakértők szerint az értéke évente akár 10-15 százalékot is emelkedhet és könnyen bérbe adható.

Az újonnan megszerzett luxusingatlan közelében található a Naples National Golf Club, ahova az egyszer beiratkozási díj 150 000 dollár, azaz kb. 50 millió forint.

Három luxusingatlan Floridában

A közművezér otthon érzi magát Floridában, egy évvel ezelőtt itt jegyezte el nála 20 évvel fiatalabb barátnőjét egy 10 millió forintot érő gyémántgyűrűvel. Mártha szinte már hazajár a napfényes amerikai államba, ahol immáron három luxusingatlan is rendelkezésére áll.

Korábban ugyancsak a Metropol derítette ki, hogy Mártha először egy Sandpiper Bay Club nevet viselő, luxusingatlan szerzett meg magának Naplesben, amihez magánkikötő, medence és privát klub is tartozik.

Ezt követően egy hatalmas birtokot vásárolt magának egy olyan magánszigeten amelyik a Mexikói-öböl kijáratánál fekszik. Ez azért növeli az értékét mert a magánjachtokkal könnyen ki lehet jutni a nyílt tengerre. Az óceánparti ingatlan egy mesterséges sziget legtávolabbi sarkán található, így az átlagnál sokkal nagyobb jacht-kikötő építhető hozzá.

Csak a kiváltságosak engedhetik meg maguknak, hogy a floridai Naples városban vásároljanak ingatlant. A statisztikák szerint ez az Egyesült Államok leggazdagabb városa, ahol az egy főre jutó milliomosok száma a legmagasabb az egész országban. Naples azonban nemcsak a milliárdosok, hanem az A-listás celebek és befolyásos politikusok kedvenc búvóhelye is. Ennek megfelelően az ingatlanok átlagára is jóval magasabb itt, így sikerül elkerülni, hogy kevésbé tehetősek a városba költözzenek.

Mártha úgy vásárol luxusingatlanokat, hogy az általa vezetett cégről korábban az derült ki, hogy valódi teljesítés nélküli kifizetések, rosszul elvégzett munkák, feleslegesen elszórt milliók gyanújáról szóltak a hírek. A szabálytalanságok bűncselekmények gyanúját is felvetik.