Egyik legfontosabb alkotását, a Terror Házát meg akarta csonkítani a baloldali kormány, erről is beszélt F. Kovács Attila. A Kossuth-díjas építész, vizuális művész a Századvég Youtube-csatornáján, a Kontextuson arról is beszélt, hogy mit gondol a halálról. Az ő tervei alapján készült Budapesten a Sorsok háza és Hódmezővásárhelyen a Holokauszt Múzeum és az Emlékpont, mindegyik Schmidt Mária koncepciójából. A világszerte sikeres F. Kovács Attila rengeteg díszletet tervezett a világ operaházaiban, Torinóban Wagner Ring-tetralógiáján két évig dolgozott, de tervezett operadíszleteket többek között Lipcsében és a bécsi Staatsoperben is. Az Oscar-díjas Szabó István állandó munkatársa, ő készítette a Találkozás Vénusszal, az Édes Emma, drága Böbe és A napfény íze díszletét is. Legutóbb ő tervezte a Budapesti Operettszínház nagysikerű új bemutatójának, Orbán János Dénes és Pejtsik Péter operettjének, Az Orfeum mágusának teljes látványvilágát is.

A rendkívül őszinte és személyes beszélgetés legérdekesebb részleteit itt láthatják:

00:02:20 Az Orfeum mágusa

00:05:35 A világ Operaházai

00:10:01 Pszichológia

00:13:27 Rólunk szól?

00:20:39 A második világháború képei

00:23:22 Szabó István

00:26:04 Pusztulás

00:35:05 Emlékhelyek

00:37:48 Terror Háza

00:42:59 Zavarta a kommunista utódpártot a Terror Háza

00:44:47 Nem lehetett lebeszélni, nem ijedt meg

00:46:47 Álombrigád

00:48:45 1956

00:54:22 Gyerekkor

00:56:03 Amerikába költözés, Coppola, Cronenberg

1:04:00 Munka Schmidt Máriával

1:08:00 Háború

1:15:33 Gyerekkori haláláról