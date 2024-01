A kegyetlen emberek a sportolókat sem kímélik, Magyarországon is több élsportolót is gyilkosság áldozata lett. Simon Tibor, a Ferencváros legendás játékosa, is a megölt magyar élsportolók között van, az utcán verték halálra egy diszkó előtt viperával. A legtöbb sportolót azonban a világháborúban gyilkolták meg. A magyar kajak-kenu sport első világbajnoki érmesét SS-katonák lőtték le Budapesten, mert lejártak a dokumentumai.