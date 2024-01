Közel fél éve nem talál gazdára az Ötöslottó főnyereménye. Az a szerencsés játékos, aki ezen a héten egymaga helyesen tippeli meg az öt számot, több mint 4 milliárd forinttal lesz gazdagabb. Az Eurojackpotot játszók is nagy nyereményre számíthatnak, ugyanis 13 hét halmozódás után közel 46 milliárd forint várja azt a szerencsést, aki egymaga találja el hibátlanul az 5+2 számot.

Tavaly június vége óta halmozódik Magyarország legismertebb számsorsjátékának főnyereménye. Az Ötöslottó legutóbbi, 2023. december 30-i sorsolásán 47 olyan szelvény volt, amely csak egy találatra volt a jackpottól. A négy páratlan és egy páros szám most nem segített senkit hozzá a milliárdokhoz, de talán az év első SzerencseSzombatján 22 hét után gazdára találhat az Ötöslottó jelenleg már több mint 4 milliárd forintra hízott főnyereménye. Ha ez most is elmarad, a következő összeg már a játék történetének negyedik legmagasabb egyéni jackpotját jelentheti.

Az eddigi legnagyobb nyereményt 2020. március 28-án vitte el egy szerencsés játékos. Ennek összege közel 6,5 milliárd forint volt.

Az Eurojackpot játékosai 2023. november 17-e óta nem ikszeltek telitalálatos szelvényt, így a most jól tippelő nyertes, ha egymaga találja el a hibátlanul az 5+2 számot, a maximálisan elérhető 120 millió euró, azaz közel 46 milliárd forint tulajdonosa lesz. Az eddigi legnagyobb magyarországi nyeremény 2022. 49. játékhetében született. A nyeremény, a sorsolás napján hivatalos MNB euró árfolyam szerinti átszámított értéke megközelítőleg 31 milliárd forint volt. További érdekesség, hogy 2023-ban egy, 2022-ben kettő olyan nyertes volt, akik a maximális jackpotot vihették haza.

Az egy év alatt elnyert legtöbb jackpot pedig 2021-hez kötődik, akkor 17 szer vitték el az 5+2 találat aktuális fődíját.

A nyertesnek 90 nap áll rendelkezésre, hogy jelentkezzen nyereményéért az úgynevezett nagynyertes vonalon, amely a www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható. A telefonon történő jelentkezés során a lottótársaság feddhetetlen munkatársának az elsődleges feladata az, hogy a szelvényen lévő információk alapján meggyőződjön arról, valóban a nyertes van a vonal túloldalán.

Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, melynek keretében leadásra kerül az eredeti szelvény, és megvizsgálják annak érvényességét. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik, Eurojackpot nyeremény esetében kizárólag Magyarországon nyitott euró alapú deviza bankszámlára.

A kedvenc számok megjátszása az Okoslottó alkalmazásból vagy a szerencsejatek.hu oldalról is egyszerűen és könnyedén megtehető.