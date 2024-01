Egy bajai férfi vitatkozni kezdett a szomszédjaival, majd egy ásóval megütötte őket. Nem ez volt az első eset, hogy a férfi a szomszédjait bántotta. Korábban lopott is tőlük, több százezer forint értékű dolgokat. Ezenkívül még azért is felelnie kell, mert eltiltás alatt vezettet és drogozott is.