Bognár József a Fehérvár Televíziónak beszélt az esetről. Azt mondta, ő a hibás abban, hogy a négyéves keverék kutya, Guba, amely másfél évvel ezelőtt került hozzá, meghalt. De mint mondta, nem szándékosan tette, nem állatkínzó, csak figyelmetlen volt, és emiatt baleset történt. Beült a kocsiba, aztán - mint mondja - hátranézett. A pórázt látta, azt hitte a kutyája is a kocsiban van és elindult.

A lámpás kereszteződésnél hallott valamit. Ekkor szakadt el Guba póráza, amelyet az út mellett meg is talált a nyakörvvel együtt. József visszafordult, de sehol sem találta a kutyáját, amelynek a teteme végül a Balatoni úti benzinkút mellől került elő. Mire odaért, már a rendőrök és az ASKA állatotthon munkatársai is a helyszínen voltak.

Olyan nincs, hogy valaki húz maga után egy kutyát és nem veszi észre. Annak a kiskutyának sírni kellett, üvölteni kellett, hiszen borzalmas kínok között halt meg. Ha valaki látta az eseményt, mindenképpen jelentkezzen a rendőrkapitányságon"

– mondta a menhely vezetője, Molnár Tamásné, aki nem érti, hogyan történhetett a tragédia. A székesfehérvári kapitányság állatkínzás miatt indított eljárást a férfi ellen.

Az Országgyűlés 19 évvel ezelőtt fogadta el a Büntető törvénykönyv azon módosítását, amely bűncselekménynek minősíti az állatkínzást. Azóta számtalan esetnél merült fel az állatkínzás gyanúja. Egy férfi miskolci otthonában tartott egy hétéves, terrier jellegű kutyát. Az állat, a mikrochipje alapján 2021 márciusában kapott utoljára kötelező veszettség elleni védőoltást, ezután a gazdája már nem oltatta be, de enni, és inni is alig adott neki. Tavaly nyáron brutálisan összeszurkáltak egy németjuhászt, októberben pedig egy biciklis tett ki a nagy hidegben öt kiscicát a Parlament elé. Hírességekre is vetült már ilyen bűncselekmény gyanúja. Dolly, az énekesnő felelőssége is felmerült egy ilyen esetben, miután a menedzserét megvádolták és el is ítélték állatkínzás miatt.