Azt írták, hogy a baleset a főút 95-ös és 96-os kilométere között történt. A bajai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést és áramtalanítják a járműveket - tették hozzá.

Nem először történik ilyesmi. 21 éve a gyorsforgalmi úton csapódott egymásnak öt kocsi, de két éve is volt egy ötös karambol ugyanezen az úton. 2020-ban a 83-as főutat kellett Pápán lezárni hasonló baleset miatt, tavaly novemberben pedig Szigetszentmiklósnál, az M0-son ütközött össze három személyautó, egy kisteherautó és egy utánfutóján autót szállító kisbusz. Szeptemberben is volt egy öt autót érintő baleset ezen az úton, amelyről egy felvételt is közzétettek.