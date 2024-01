A fiaim már azt sem tudják, mi az, hogy magnó meg kazetta. Pedig nekem még sok volt, mármint kazettából, a legtöbb persze a Neoton Famíliától. Rongyosra hallgattam a Nyár vant, a Tinidalt, az I love you-t, a Yo-yot, a Holnap hajnaligot, a Santa Mariat és a Párizsi lányt – írja közösségi oldalán Szijjártó Péter, a külgazdasági és külügyminiszter.

Mindig is nagy Neoton-rajongó voltam, a Kispest-Honvéd posztere mellett ott volt a szobám falán az ő képük is. Akkor még gondolni sem mertem, hogy kedvenc énekesnőm, Csepregi Éva egyszer még nyilatkozni is fog rólam. Arról pedig végképp halvány lila (bocs, Curtis... ) fogalmam sem volt, hogy a baloldali médiavilág egy része egy rólam mondott pozitív mondatnak fogja betudni a Művésznő jól megérdemelt állami kitüntetését, elfeledve (eltagadva) egy több évtizednyi (pop)kultúrát meghatározó életművet.