Január elején végre előreindult a Merkúr, a Mars pedig a fegyelmezett Bak jegyébe lépett: a kitartás és eltökéltség most igazán kifizetődő lesz, és komoly pénzben mérhetjük az értékét – de csak akkor, ha nem siettetünk semmit, és van türelmünk kivárni a megfelelő időpontot. Januári pénzhoroszkóp minden jegynek.

Kos januári pénzhoroszkóp

Uralkodó bolygód, a Mars a Bak jegyébe lépett: így a téged jellemző tettvágy most kiváló taktikai érzékkel párosul. Ami általában nem erősséged, az az időzítés, mert annyira türelmetlen vagy, hogy nem tudsz várni – nos, most sikeresen fegyelmezed magad, és épp jókor lépsz, amivel hatalmasat kaszálhatsz.

Lesz mit ünnepelni a hónap végén!

Bika januári pénzhoroszkóp

Ne siess, és ne siettess semmit – szerencsére te alapos és kitartó vagy, és most éppen ezt követelik meg tőled a körülmények is.

Közben a megerősítés sem marad el, folyamatosan lesznek olyan fényszögek, amelyek azt sugallják, jó úton jársz. Szerencsés napjaid: január 10, 12, 19, 28, 29 és 30. Ha lehet, ezekre a napokra időzítsd a fontos tárgyalásokat!

Ikrek januári pénzhoroszkóp

Az uralkodó bolygód a Merkúr, ami nemcsak hogy előreindult végre, de január 14-én be is lép a határozott Bak jegyébe – ez megnyitja előtted, ha nem is rögtön a pénzcsapot, de a remek lehetőségeket biztosan.

Légy bátor, élj velük, és rövidesen a pénzügyi jó hírek is megérkeznek. Lesz valaki, aki a háttérből segít.

Rák januári pénzhoroszkóp

A szemléletmódodon kellene változtatni. Talán úgy érzed, mások sokkal könnyebben érnek célt, mint te.

Ez közel sincs így, de most hajlamos vagy a negatívumokra koncentrálni. Az égi folyamatok szerint azonban az idő neked dolgozik! Ha elég türelmes vagy, akkor ennek már a hónap végén bizonyítékát kaphatod. Január 21-től új út nyílik meg előtted.

Oroszlán januári pénzhoroszkóp

A Bakban járó, vagy a rövidesen oda belépő planéták (Nap, Mars, Merkúr, Plútó, Vénusz) arra tanítanak, hogy most a nagy szavak helyett csak a tetteknek higgy, és te magad is lépj a cselekvés útjára.

Nagy sikereket könyvelhetsz el, ha most valóban a színfalak mögé tekintesz. Izgalmas lehetőségek nyílnak meg előtted, és megteremtheted ennek az évnek a pénzügyi alapjait.

Szűz januári pénzhoroszkóp

Téged a nagy kihívások csak inspirálnak, hogy még többet hozz ki magadból. Ráadásul a most domináns Bak jegyének energiái igazán kedveznek neked.

Szorgalom, állhatatosság, tetterő – ezek benned mind megvannak, és most meg is tudod mutatni! Szerencsenapból most sok van: január 10, 12, 19, 28, 29 és 30.

Mérleg januári pénzhoroszkóp

Már csak január 21-ig kell kibírnod: onnantól kezdve a Plútó jegyváltása nagy lendületet ad az eddig beragadt ügyeidnek, és egy egészen új utat nyit meg előtted. Addig pihenj és pihentesd a terveidet is. Onnantól viszont adj bele mindent, mert semmi sem lesz lehetetlen a számodra!

Skorpió januári pénzhoroszkóp

Hihetetlenül jó megérzéseid, ráérzéseid vannak, és ezek most is működnek, csalhatatlanul mutatják neked, mikor kell lépned. A hónap folyamán nagyon meg fogsz lepődni, mert több terved kézzelfogható közelségbe kerül. Lassan el kéne hinned, hogy összejöhet a megvalósulás.

Nyilas januári pénzhoroszkóp

A Merkúr január 14-én kilép a jegyedből, ami neked most hatalmas jó hír, innentől kezdve végre érteni fogják az emberek, amit beszélsz.

A pénzügyekben szuper híreket kapsz, pluszpénzről van szó, egy olyan összegről, amire nem is számítottál, és ez hosszú időre megoldja az anyagi gondjaidat. Egész hónapon keresztül kedvező konstellációk lesznek az égen: január 10., 12., 19., 28., 29. és 30. a szerencsenapjaid.

Bak januári pénzhoroszkóp

Nap, Mars, Merkúr, Vénusz – ezek a bolygók vannak most, vagy lesznek rövidesen a jegyedben, és erőssé, sőt legyőzhetetlenné tesznek téged!

Ráadásul olyan folyamatok játszódnak le az égen, amik különleges védőhálót vonnak köréd a következő napokon: január 10., 12., 19., 28., 29. és 30. Ekkorra időzítsd a nagy horderejű ügyeket!

Vízöntő januári pénzhoroszkóp

Január 21-én a Plútó, az átalakulás bolygója belép a jegyedbe, és ezzel számodra új időszámítás indul.

A pénzügyekben megalapozhatod a szerencséd, és végre beérnek az ügyeid. Lehetséges a teljes irányváltás is, és hogy megszabadulsz attól, ami már idejétmúlt. Készülj fel rá, hogy ez nem mindenkinek fog tetszeni...

Halak januári pénzhoroszkóp

Ügyesen ellavírozol januárban, főleg, mert nagy hatalmú, vagy tekintélyű szövetségeseid támogatóid lesznek. Ennek köszönhetően nem kell most nagy döntéseket hoznod, inkább csak kivárni a változások végét, és megnézni, mi hogyan alakul. Számodra nagyon is kedvező fejleményekkel számolhatsz.