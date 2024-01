Március 29-éig meghosszabbították a letartóztatását a több száz milliós számlagyár irányításával gyanúsított Vig Mórnak

– derült ki a nyomozást felügyelő ügyészség Magyar Nemzetnek küldött válaszából. Mint írták:

a Fővárosi Főügyészség indítványa alapján, a gyanúsított letartóztatását a nyomozási bíró – egyelőre nem végleges – végzésével, 2024. március 29. napjáig meghosszabbította, a szökés-elrejtőzés, a bizonyítás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt.

A férfi egyébként nem más, mint az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére. A jogvédő régóta ismert szereplője a magyar közéletnek, személyét a Soros-hálózathoz kötik amiatt, hogy dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Soros-alapítványnak nevezett Open Society Foundationsnél is.

Tavaly november óta letartóztatásban van

Vig Mórt, a praxisától eltiltott ügyvédet tavaly novemberben vették őrizetbe. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával tartott házkutatást a jogásznál, akit többek között

különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással gyanúsítottak meg.

Több bűnügyben is felmerült a neve

Később kiderült, Vig múltja sem makulátlan, ugyanis azzal vádolják, hogy

egy jelenleg is körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban, illetve egy vesztegetési ügyben két éve jogerősen is elítélték.

A férfit korábban kapcsolatba hozták felesége volt párjának megveretésével is, igaz, az eljárást végül bizonyítékok hiányában megszüntették. Az ügy ugyanakkor ezzel még nem ért véget, mert a sértett pótmagánvádat nyújtott be, amit a bíróság befogadott, így ez a súlyos testi sértés kísérlete miatt indult eljárás a Budai Központi Kerületi Bíróságon (BKKB) még folyamatban van.

A szálak Bajnai és Gyurcsány bizalmasáig érnek

A bűnügyek mellett a Magyar Nemzet emlékeztet arra is, hogy Vig homályos cégügyeire is van példa: Büro Cégkezelő Kft. néven egy cégtemetőként is működő szolgáltató köthető a jogászhoz, amely a II. kerületi Keleti Károly utca egyik földszinti üzlethelyiségébe van bejegyezve, de Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasának egyik vállalkozása is ehhez a szolgáltatóhoz került.