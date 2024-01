TÜNTETÉS NÉMETORSZÁGBAN - Megsarcolja őket a német szövetségi kormány, ezért kezdtek többnapos demonstrációba a gazdák. Szinte teljes Németország megbénult néhány órára, a tiltakozók azt követelik, hogy az Olaf Scholz szociáldemokrata kancellár vezette kormány vonja vissza a brutális és kegyetlen költségvetési tervezetét.

ELFOGTÁK A FEGYVERES RABLÓT - 2023. december 22-én 9 óra 45 perc körül egy arcát egészségügyi maszkkal eltakaró férfi megpróbált kirabolni egy XX. kerületi lottózót. Az elkövető fegyverrel, vagy annak utánzatával követelt pénzt, de a dolgozó nem tett eleget követelésének, így az ismeretlen értékszerzés nélkül távozott. A rendőrség most elfogta az elkövetőt.

AZ ÁLLATOK IS VESZÉLYBEN - Ismét beköszönt a zord időjárás, mely számos állatfajra is veszélyt jelenthet, beleértve a házi kedvenceket, a haszon és vadon élő állatokat is, ezért ebben az időszakban ők is fokozott figyelmet igényelnek. A hidegben nő az állatokra nehezedő kihívások száma, nagyobb energiát igényel a testhőmérsékletük fenntartása, különösen a menhelyeken, valamint az utcán. A közösségi összefogás kulcsfontosságú a gazdátlan állatok megsegítésében.

2024-ES AUTÓPÁLYA MATRICA KISOKOS - Még egészen január 31-ig érvényesek a tavaly megváltott autópálya-matricák, de több változás is történt január 1-től. Ezeknek járt utána Juhász Milán kollégánk.

KIBERBIZTONSÁG - Közel 3000 Magyarországon működő céget fog érinteni egy új jogszabály. Nekik magasabb szintű kiberbiztonságot kell elérniük és két évente auditáltatniuk is kell a rendszereiket. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának vezetőjével beszélgettünk.

ÉV SPORTOLÓJA GÁLA - Hétfő este 66. alkalommal tartották meg az Év Sportolója Gálát, amelyet idén az Operaházban rendeztek meg. A nívós eseményen kiderült, kik voltak hazánkban az elmúlt év legjobbjai.

TATU AZ ÁLLATKERTBEN - A zord idő ellenére is érdemes ellátogatni a Fővárosi Állat- és Növénykertbe. Ugyanis a Pálmaházban számos különleges állat mellett az egy hónapja született tatu bébit is megcsodálhatjuk. A dél- Amerikában őshonos kis emlősállat már egyre gyakrabban jön elő rejtekhelyéről.

ELLEPTÉK THAIFÖLD RIZSFÖLDJEIT AZ ALVÓ MACSKÁK - Ellepték Thaiföld rizsföldjeit az alvó macskák! De nem úgy ahogy most önök gondolják, egy helyi lakos ugyanis úgy döntött, hogy fellendíti a turizmust szülőföldjén és a gabonakörök mintájára macskák képeit készíti el a termőföldekre.

EGYEDÜLÁLLÓ ÖTVÖSMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁS - Serbakow Tibor ötvösművész munkásságát bemutató kiállítást láthatnak az érdeklődők a Pécsi székesegyház Jézus Szíve kápolnájában. A Szent Eligius díjas alkotó azon egyházi témájú eszközeit mutatja be a tárlat, melyeket a pécsi Püspökség megrendelésére készített.

181 KONCERT A MADE IN PÉCS FESZTIVÁLON - 9. alkalommal rendezték meg a Made In Pécs fesztivált. A koncertek 8 helyszínen zajlottak a fellépők száma rekordot döntött, 181 produkciót láthatott a közönség. Aki az elejétől a végéig részt vett a rendezvényen annak alaposan fel kellett készülnie, hiszen volt olyan helyszín, ahol több mint 15 órán át zenéltek a fellépők