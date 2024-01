Egy olyan csoport indította el és vezényli le a szuverenitásvédelmi törvény elleni aláírásgyűjtést, amelynek szinte minden tagja Soros György alapítványainak segítségével is működhetett az elmúlt időszakban, és kormányellenes aktivistaképzésre, illetve a migránsok és az LMBTQ-közösség támogatására szakosodott.

A petíciót elvileg „száz civil szervezet" nevében indították el, de valójában egy szűkebb csoport, a Civilizáció koalíció néven egybegyűjtött Soros-szervezetek kezdtek el támogatókat gyűjteni az új hazai jogszabály ellen.

Ez nem véletlen, hiszen ezekkel a nem kormányzati szervezetekkel (NGO) összefüggésben felmerülhet, hogy áttételesen, külföldi pénzek segítségével próbálnak meg beavatkozni a magyar belpolitikába, például a közelgő európai parlamenti és önkormányzati választásokba. Ez pedig a szuverenitásvédelmi törvény szerint szigorúbban büntethetővé válik a jövőben.

A Civilizáció koalíció tagjai között van például a Campaign to Stop Killer Robots nevű szervezet, amely irányító bizottságának tagjai között több Soros-szervezet is megtalálható, amely támogatásban részesül a Nyílt Társadalom Intézettől (OSI).Az egyik ilyen szervezet, a Human Rights Watch például korábban százmillió dolláros kihívási támogatást kapott az OSI-tól tíz évre. A Civilizáció koalíció tagja az Alternatív Közösségek Egyesülete is, amely 2017 óta összesen 2,2 millió dollárt kapott az Open Society Foundationstől (OSF), vagyis Soros másik szervezetétől. Az egyesület már tavaly elkezdett tüntetéseket szervezni egy épülő akkumulátorgyár ellen, vagyis a kormány által támogatott befektetések ellen. Tag még az Artemisszió Egyesület is, amelyet Sorosék az Egyenlőség és Antidiszkrimináció-program keretében támogattak, és a Város Mindenkié egyesület, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója, Misetics Bálint alapított, és amely szintén kapott áttételesen külföldi támogatásokat.

A csoporthoz tartozik az Amnesty International is, amelynek magyarországi vezetője, Vig Dávid szintén a Soros-hálózat emberének tekinthető.

Érzékenyítés

Tag az utcai plakátkiállításokat szervező ARC művészeti társaság is, amely szintén milliókat kapott Soros alapítványától az Élj a jogaiddal – menj el szavazni kampányára.

Az aláírásgyűjtők közé tartozik az Autonómia Alapítvány, amely több mint háromszázezer dollárt kapott az OSI-tól 2016–17 környékén, és tagja volt az Ökotárs Alapítvány vezette négytagú konzorciumnak, amelyet szintén busásan megtámogattak külföldről.

A csoportban van a Civil Kollégium Alapítvány, amely csaknem két és fél millió dollár támogatásban részesült az OSI-tól 2021-ig; a Cromo Alapítvány, amely 2016-ban több mint 23 ezer dollár támogatásban részesült azért, hogy egyes aktivista kezdeményezéseket a közösségi médiában segítsen.

Az aláírásgyűjtők között van a Dialóg Egyesület, valamint a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány is, amelyeket szintén támogatott az OSF. Utóbbi szervezet LMBTQ-témákat érintő iskolai érzékenyítő programok megvalósíthatóságáról is tartott előadásokat.

A Soros György által támogatott civilekhez köthető Európai Ifjúsági Központ programjai révén fejtette ki tevékenységét a szintén csoporttagnak tekinthető Emberi Jogi Nevelők Hálózata nevű szervezkedés. Ők azok, akik tréningek segítségével 11–13 éveseknek rendeztek érzékenyítő képzéseket a diszkrimináció, iszlamofóbia, xenofóbia, menekültek, gyűlöletbeszéd, rasszizmus, LGBTQ-jogok tárgykörökben.

Hasonló tag az Emberiség Erejével Alapítvány, amely ugyancsak rendszeresen képvisel LMBTQ-s ügyeket. A pécsi szervezet elképesztő összegeket – 836 millió forintnyi dollárt – kapott az OSF-től a 2017 és 2021 közti időszakban.

Karácsony embere is feltűnik

A petíciót indítók egyike az Energiaklub is, amelyet Ámon Ada, Karácsony Gergely tanácsadója, az ellenzék környezetvédelmi miniszterjelöltje alapított. A korábban fideszes politikusok elleni merénylettel viccelődő hölgyáltal egykor vezetett egyesület 2015–2016 között 145 ezer dollárt, körülbelül 37,5 millió forintot kapott a Soros-féle OSI-tól.

A Civilizáció koalíció tagja az Eötvös Károly Intézet is, amelyet a Soros Alapítvány hozott létre az egykori ellenzéki államfőjelölt, Majtényi László vezetésével. Tag a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány, amely csaknem 25 ezer dollárt kapott Soroséktól, a Háttér Társaság nevű LMBTQ-szervezet,amely csaknem kétszázezer dollár támogatásban részesült az OSI-től, a szintén Soros által támogatott Gulyás Márton által alapított Humán Platform, amelyet az utóbbi időben arra használtak fel, hogy ide csatornázzák be a kormányellenes tüntetésekre gyűjtött pénzeket.

Természetesen a kezdeményezők között van a Soros által több millió dollárral kitömött Magyar Helsinki Bizottság; a milliárdos által több mint kétszázezer dollárral támogatott K-Monitor; a Pikó András jelenlegi VIII. kerületi polgármester és kampányfőnöke, Udvarhelyi Tessza által alapított Közélet Iskolája; az egyházellenes kirohanásairól ismert feminista Perintfalvi Rita Menők nevű egyesülete és a Magyarországi Európa Társaság. Ott van a „civilizátorok" között a TASZ, amely 2020-ig 1,7 millió és a Transparency International, amely csaknem háromszázezer dollárt kapott Soros alapítványától.