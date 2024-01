Annak ellenére, hogy a kormány az ígéreteinek megfelelően január 1-től átlagosan több mint 32 százalékkal megemelte a tanárok bérét, a Gyurcsány Ferenc által irányított tanár-szakszervezetek máris megkezdték az intézkedés elleni hergelést, valamint újabb teljesen észszerűtlen követelésekkel álltak elő. Mint ismert, a tanárok állítólagos érdekképviseleti szervezetei évek óta a magasabb bérekért demonstráltak, amikor pedig azt megkapták, akkor pedig az emelés nem tetszik nekik. Mára világosan kiderült az is, hogy az úgynevezett tanár-szakszervezetek vezetői gyakorlatilag baloldali politikai aktivisták, a Gyurcsány-párt pedig kézi vezérléssel irányítja a vezetőiket. Mindezek ellenére az elmúlt hónapok tüntetései teljes érdektelenségbe fulladtak, és szánalmasabbnál szánalmasabb követelésekkel álltak elő a színpadra lépő baloldali politikai aktivisták. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a baloldali pártok és több mint 5 millió forintot kereső EP-képviselői az elmúlt időszakban mindent elkövettek, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat, és így a tanári béremelést se lehessen végrehajtani. Mostanra pedig Gyurcsány álciviljei trágár hazugságokkal hergelnek a tanári béremelés ellen , ami nem csoda, hiszen még a szakszervezet élén is baloldali politikus van. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a januártól hatályos tanár-béremelésről azt mondta: a kormány teljesítette a vállalását.

Január 1-jétől emelkedik a tanárok bére, az átlagfizetésük 32,2 százalékkal nő, a pályakezdő gyakornokok pedig 528 800 forintot kapnak majd havonta, és ennél kevesebbet más tanárok sem kereshetnek majd. Orbán Viktor miniszterelnök az év utolsó, nemzetközi sajtótájékoztatóján azt is elmondta: egy hároméves bérfejlesztési program indul, amelynek végén a tanárok átlagfizetése, nagyjából 800 ezer forint lesz.

Megváltoznak az eddigi bérsávok is: a pedagógus 1 besorolásban lévők januártól minimum bruttó 538 000 forintot keresnek majd. Aki már pedagógus 2 besorolásban van, annak a havi illetménye minimum 555 ezer forint lesz. A mesterpedagógusokat 630 ezer, a kutatótanárokat pedig legalább 750 ezer forintos bruttó bér illeti meg január elsejétől.

Mindezek mellett januártól 10 helyett 32,2 százalékkal emelkedik meg a szakképzésben oktatók bére is – írta közösségi oldalán Hankó Balázs. Az innovációért, felsőoktatásért, szakképzésért és felnőttoktatásért felelős államtitkár azután reagált, miután a baloldali sajtóban elkezdtek terjedni olyan hírek, hogy a tanárok egy jelentős része kimaradhat a béremelésből.

Gyurcsány szakszervezeteinek nem tetszik a béremelés

Nem meglepő módon az elmúlt években a baloldal érdekeinek megfelelően politikai aktivista-tevékenységet végző szakszervezeteknek nem tetszik a jelentős béremelés, amit eddig követeltek. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke úgy vélte: a 32 százalékos emelés csökkenteni fogja az elégedetlenséget, de van még követelésük, például a munkateher-csökkentés.

A Gyurcsány Ferenc által irányított baloldali szakszervezetek tehát tovább folytatják a kormány támadását, annak ellenére, hogy több mint 30 százalékkal emelkednek a bérek, amit egyébként korábban követeltek. 2023-ban abban bíztak a baloldali politikusok, hogy a hazánknak járó uniós források visszatartásával olyan szintű politikai elégedetlenséget tudnak előidézni, ami a politikai erőviszonyokat átbillentheti a baloldal javára, de ez nem jött össze.

Kifulladtak a demonstrációk

Az, hogy az ellenzék folyamatosan támadja a kormány oktatáspolitikáját, beleillik az eddigi politikai mintázatba: közvetlenül az elvesztett választások után a baloldal az utcai politizálásra helyezte a hangsúlyt. Annak ellenére, hogy a kormány a rendszerváltoztatás óta legszélesebb társadalmi konzultációt folytatta le, diákok, szülők, tanárok és intézményvezetők mondhatták el a véleményüket, majd eszerint megszületett a pedagógus-életpályamodell, illetve a törvényben szabályozott béremelési folyamat is, egy hangos kisebbség folytatta a tiltakozásokat.

A diákok alig egy százalékáról és néhány ezer tanárról van szó, akik – a baloldali pártok támogatásával, illetve a Soros alapítványa által támogatott NGO-k pénzügyi segítségével – rendszeresen szervezték tovább a tüntetéseket. A tüntetések kifulladtak, egyrészről a kormány pozitív döntései, másrészről a vélelmezett problémák hamissága, harmadrészről pedig éppen az ellenzéki politikusok megjelenése miatt. A népszerűtlen baloldali pártok megjelenése sok őszintén aggódó szülőt és tanárt riasztott el. A baloldal jelenléte így kontraproduktívnak bizonyult, és ugyan a tüntetések hangneme egyre szélsőségesebb lett, a résztvevők száma drámaian csökkent. Összességében elmondható, hogy a baloldali pártok nem tudtak profitálni az úgynevezett tanártüntetésekből.

A baloldal már 2011 óta használja politikai céljaira a tanárok különféle megmozdulásait. Az elégedetlenség legfőbb okát eddig az oktatásügyben történt átszervezések jelentették, majd pedig 2022-től a bér kérdése került a fókuszba. Az utóbbi években a tanárok egyes szakszervezetei Gyurcsány Ferenc irányítása alá kerültek. A párt oktatásügyért felelős politikusa, Arató Gergely rendszeresen találkozik a hírekben legtöbbet szereplő Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) képviselőivel, vezetőivel. Mindezt teljesen nyíltan teszik, 2021 augusztusában pedig már Gyurcsánynéval közösen egyeztettek. A szakszervezetek és a Gyurcsány-párt közeledésének nyomán az utóbbi években mind radikálisabb hangnemre váltott a PDSZ.

Baloldali politikai aktivisták vezetik a szakszervezeteket

Az elmúlt évek tüntetései során az is világosan kiderült, hogy a tanári szakszervezetek vezetői nem érdekképviselők, hanem közönséges baloldali politikai aktivisták. Részletesen megírtuk, hogy Nagy Erzsébet, a PDSZ hangadója úgy nyilatkozik folyamatosan a gyakorló tanárok nevében, hogy valójában már évek óta nem tanít, korábbi munkahelyein pedig pályatársai szerint is folyamatosan feszültséget szított, pereskedett. Ráadásul az Orbán-kormány kritikusaként a kormány által bevezetett kedvezményt vette igénybe a nyugdíjba vonulásánál.

A Migration Aid a 2015-ös bevándorlási hullám kirobbanása óta az egyik legaktívabb migrációpárti szervezet. Egy migránsoknak szóló kézikönyvben is ők szerepeltek magyarországi segítségként. 2018-ban került napvilágra több hangfelvétel, amelyben a szervezet vezetője elismerte, hogy a Migration Aid akciói valójában Soros György magyarországi befolyásának erősítését szolgálják hazánkban.

A vezető akkor azt is elárulta, hogy a Migration Aid a tranzitzónába való bejárását arra használta fel, hogy illegális adatbázist építsen a menekültekről. De Sorosék irodájában működtették az adománygyűjtő pontjukat is.

Nagy Erzsébet már 2015-ben csatlakozott a Migration Aid pécsi csoportjához.

Sőt, a sajtóban is ő nyilatkozott a migrációpárti Soros-szervezet nevében. Nagy Erzsébet akkor a hatóságok együttműködését kérte a migránsok segítésében. Pécsi központjuk pedig épp az MSZP helyi irodájában volt. Migránsfalvak létrehozása, illegális bevándorlók elszállásolása üresen álló iskolákban és óvodákban – egyebek mellett ilyen és ehhez hasonló migránspárti tervekkel állt elő a szervezet.

De nem csak a migráció kapcsán volt aktív Nagy Erzsébet az aktuálpolitikában. Ha végignézzük nyilvános Facebook-profilképeit, szinte minden kormányellenes akcióhoz rögtön csatlakozott.

A fentiekből is látható, hogy a volt tanár a függetlenség látszatára sem ügyel. Nagy Erzsébet a baloldali média számára univerzális riportalany, hiszen minden aktuálpolitikai kérdésben kritika és fenntartás nélkül a baloldal és a Soros-szervezetek álláspontját képviseli.

A PDSZ volt az első szakszervezet, amely a jelentős béremelés bejelentése után rögtön elkezdte kritizálni a lépést, mivel szerintük nem lehet majd tudni, hogy ki mennyit keres majd. Eddig béremelést követeltek, most pedig, hogy ez teljesült, folytatják a politikai hergelést. Mindezek mögött pedig a Gyurcsány-párt áll, mivel jól látható, hogy ezek a szakszervezetek a baloldali pártok érdekében cselekszenek.

Gyurcsányék budapestiek pénzéből fizették a tüntetőket

Arra is volt példa egyébként az elmúlt hónapokban, hogy közpénzzel generálta Kiss László baloldali testülete a tanársztrájkot Óbudán. A Humán Platform Egyesület egymillió forint közpénzt kapott Kisséktől, amely által a tanársztrájkban résztvevők kieső bérét kompenzálja, azaz generálja a tüntetéseken való részvételt. A Humán Platform Egyesület nem ismeretlen a közéletben. A PDSZ sztrájkalapja mögött is felbukkant, a Tanítanék Mozgalom oldalát is ők üzemeltetik, de az adatkezelésbe besegít a Bajnai-féle DatAdat is.

A Tűzfalcsoport tényfeltáró blog beszámolója szerint a sztrájkalap 2022 szeptemberében jött létre a Tanítanék és az Oktatással a Demokráciáért Alapítvány együttműködésében, amelyet PDSZ alapított 2021 márciusában. Ennél is érdekesebb, hogy az Oktatással a Demokráciáért Alapítványnak két olyan vezetője is van, akik vagy Karácsony Gergelytől, vagy Soros Györgytől kapják a fizetésüket. Ámon Ada, Karácsony Gergely főtanácsadója, és Tóka Gábor, a Soros-féle CEU egyik kutatója.

A baloldal folyamatosan támadta a béremelést

Ha a baloldalon múlna, még mindig nem emelkedne a tanárok bére – hangsúlyozta a Fidesz. Rámutattak: már egy éve megemelkedhetett volna a tanárok bére, ha a baloldal európai parlamenti képviselői nem akadályozták volna, hogy Magyarország megkapja a nekünk járó forrásokat. „Dobrev Klárától Cseh Katalinig mindannyian támadták Brüsszelben a saját hazájukat, és aktívan akadályozták a tanárok bérének emelését!" – fogalmaztak. Azt írták: 2024-ben lehetősége lesz a magyaroknak arra, hogy véleményt mondjanak, és leválthassák a baloldal képviselőit az európai parlamenti választáson.