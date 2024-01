Egy helyi lakos tett bejelentést tavaly november 9-én, miszerint egy kolumbiai férfi drogot árul a József körúton. Két rendőr ment a helyszínre, majd a bejelentő megmutatta nekik, melyik férfi a drogdíler.

Ezután a rendőrök oda mentek a gyanús férfihoz, hogy igazoltassák. Azonban a férfi hátrálni kezdett, annak ellenére, hogy többször felszólították, álljon meg, majd menekülni kezdett. 20-25 méter után a drogdíler a Stáhy utcába futott be, ezért nyomtalanul eltűnt a rendőrök elől. Eközben a rendőrök erősítést kértek. Egy térfigyelő rendőr is hallotta a kérést, ezért a kamerákon keresztül figyelte a menekülő dílert.

A férfi egy fehér autó tetejére dobta a hátizsákját, majd berohant egy Gyulai Pál utcai építkezésre.

A többi rendőr azonnal lefoglalta a hátizsákot. Közben a két rendőr bement az építkezésre, ahol a biztonsági őr elmondta, a férfi valóban oda rohant be. A rendőrök körbevették az épületet, lezárták a kijáratokat, amíg a két rendőr átkutatta az építkezést. A férfi az alagsorban, a lépcső alatti tárolóhelyiségben rejtőzött el.

Amikor a rendőrök megtalálták a férfit, éppen egy hordóba próbált elrejteni 70.000 ezer forintot és három mobiltelefont.

A mobilokat lefoglalták és az azokon talált adatok alapján kiderült, hogy a férfi egy drogdíler.

A 36 éves kolumbiai férfi lakását is átvizsgálták a nyomozók, ahol több millió forintot és fél kiló drogot találtak. Emellett telefonokat és lapotokat, valamint két útlevelet is. A férfi nigériai szobatársánál 7,04 gramm drogot találtak, ezért őt kábítószer birtoklással gyanúsítják. Az ügyben még négy másik embert is kihallgattak, akikről valószínűsíthető, hogy ők is dílerek.

A kolumbiai férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják. Emiatt a férfit november 11-én letartóztatták. A nigériai lakótársa szabadlábon védekezhet.