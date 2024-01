Bevásárol a kaposvári szupermarketek egyikében, otthagy több tízezer forintot, miközben otthon rájön, hogy mégsem vette meg azt, amire tényleg szüksége lett volna? Ha Ön is járt már így, adunk pár tippet, hogyan vásároljon egészségesen, miközben elkerülheti a felesleges dolgok vásárlását és időt és pénzt takaríthat meg a vásárlása során. Tehát olvassa el rövid tanácsainkat, mielőtt vásárolni indulna.

A megfelelő előkészítés az egészséges kosár alapja

Ha spórolni szeretne, de ugyanakkor minőségi élelmiszert szeretne vásárolni, mindenképpen használjon előre megírt bevásárlólistát. Rendszerezze sorba az egyes tételeket az üzlet azon részlegei szerint, ahol vásárolni szokott. Így elkerülheti az eszeveszett össze-vissza rohangálást a boltban. Számos egyéb előnye van. Nem felejt el semmit, megspórolja az üzletben eltöltött időt, és főleg, ha ragaszkodik az írott tételekhez, nem vesz felesleges dolgokat, amivel tulajdonképpen pénzt is megtakarít. A lista összeállításában sokat segíthetnek a kaposvári akciós szórólapok, köztük a Lidl akciós újság lapozható változatai, melyek számos terméket tartalmaznak kedvező áron. Azt az összeget is felírhatja a listára, amelyet hajlandó a bevásárlásra költeni. A hónap végén elégedett lesz, hogy nem pazarolta feleslegesen a pénzét.

Ha teheti ne vásároljon félkész termékeket

Bár a félkész termékek olcsó megoldásnak tűnhetnek, de azonban ez sokszor csak megtévesztés. Például nézze meg, mennyibe kerül egy fagyasztott pizza a boltban. Hasonlítsa össze azzal, hogy mennyi lisztbe, élesztőbe és egy kis cukorba, sóba és olajba kerülne, ha otthon készítené el saját kelt tésztáját, és abból házi pizzát sütne. Az így megtakarított pénzen pazarul díszítheti sonkával, sajttal és egyéb kedvenc finomságokkal, melyeket szintén kedvező áron beszerezhet a kaposvári akciós újságoknak köszönhetően. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a félkész termékek magasabb mennyiségű hozzáadott anyagot tartalmaznak a hosszú élettartam érdekében. Gyakran nagyobb a só aránya is. És ez így van az egészségesebb ételekkel is. Viszonylag magas áron lehet találni a boltokban különféle elkészített zöldségsalátákat, mint például a népszerű caesar salátát is. Ezért jobb, ha külön vásárolja meg a húst, a zöldségeket és az öntetet, és otthon készíti el a salátát. Így friss, olcsóbb, ízletesebb és táplálkozási szempontból kiegyensúlyozottabb ételt kap.

Használjon szezonális gyümölcsöket és zöldségeket

A gyümölcsök és zöldségek általában a drágább termékek közé tartoznak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a megtakarítás érdekében abba kell hagynia a vásárlásukat. Csak okosan kell választani. Ügyeljen arra, hogy hasonlítsa össze a gyümölcsök árait szezonban és azon kívül. Több tíz százalékkal eltérhetnek. Ezért próbáljon olyan gyümölcsöt és zöldséget választani a kaposvári boltok kínálatából, amelyeknek éppen szezonja van. Meg fog lepődni, mennyit megtakarít. Le is fagyaszthatja őket, és így készleteket halmozhat fel a holtszezonra. Szezonban a kertjéből is szedhet gyümölcsöt, vagy elmehet az erdőbe, hogy megnézze, mit kínál ingyen. Ha nyitva tartja a szemét, egy teli tál erdei eperrel vagy áfonyával térhet haza. Ezek segítségével például egy finom morzsás süteményt varázsolhat belőle.

Ne pazarolja az ételt

Ha már megvásárolt egy teli kosár élelmiszert, próbálja meg teljesen felhasználni őket. A gyökérzöldségeket és a zöldségmaradványokat egy zacskóban tartsa a fagyasztóban, és használja fel a húsleves elkészítéséhez. Az ebédről megmaradt húst összekeverheti főtt kuszkusszal, adhat hozzá zöldségeket, és máris kész a másnapi ebéd. A megmaradt főtt köret a következő napi saláta alapját képezheti. Nem számít, hogy rizs, tészta vagy burgonya. Hozzáadhatunk húst, a zöldségeket, öntetet, és kész is egy másik étel. Amikor csirkét vásárol, gondoljon rá egészében. Ne csak a melleket, a combokat és a szárnyakat használja. A maradékból finom húslevest varázsolhat az asztalra. Kimutatták, hogy évente 1,3 milliárd tonna élelmiszert dobnak ki, ami az emberi fogyasztásra szánt termelés körülbelül egyharmada. Ennek legnagyobb részét a gyümölcsök és zöldségek teszik ki.

Ha sikerül beépíteni az életébe ezen egyszerű tippjeinket, látni fogja, hogy spórolhat élelmiszervásárlásán, és a megtakarított pénzen majd meg tudja venni azt, amire már régóta vágyott.