Beismerte Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója, hogy kedvezményeket adtak a Gyurcsány-párt tagjainak, de persze a botrányos döntésért semmilyen felelősséget nem vállal. A Gyurcsány-közeli színházigazgató mindezek mellett saját korábbi hazugságait is leleplezte, miszerint a színházában mindig telt ház van, sőt pótszékeket kell behozni. Most azt állította, hogy többször csak fél ház volt. Azzal a nyilvánvaló hazugsággal is előállt, hogy hétvégén tudta meg a botrányos kedvezményeket, és ezért nem tudtak rá jól reagálni.

Újabb szánalmas magyarázatokkal és hazugságokkal állt elő Máté Gábor, a Katona József Színház vezetője a Gyurcsány-pártnak nyújtott kedvezményekről. Az igazgató az Indexnek elárulta, hogy pangás állt be a nagyszínpadi előadásainknál, amiből született egy kétségbeesett kísérlet arra, hogy kiket lehetne még megszólítani, és akkor elkövetődött ez a rettenetes ostobaság.

Máté azt is mondta, novemberben teljesen váratlanul és megmagyarázhatatlanul leállt a jegyvásárlás, és egyszer csak azon kapták magukat a színészek (is), hogy fél ház előtt játszanak. Az egyik előadáson le kellett ereszteni a felezőt, annyira kellemetlen volt az üres terem - tette hozzá.

Ezzel a szánalmas magyarázkodással csak az a legfőbb probléma, hogy Máté korábban azt állította, hogy telt házzal, sőt 110 százalékos foglalással mennek az előadásaik, és pótszékeket kell behozni. Tehát most maga az igazgató vallotta be, hogy korábban saját maga hazudott a telt házakról.

Semmilyen felelősséget nem vállal Máté

Mindezek mellett most azt is bevallotta, hogy tudott a Gyurcsány-pártnak nyújtott kedvezményről, de persze felelősséget most sem vállalt a botrányért. A baloldali színházigazgató a következő szánalmas magyarázattal állt elő: A legkellemetlenebb az volt, hogy nemhogy nem én döntöttem erről, még csak nem is tájékoztattak róla. Ez önmagában képtelen helyzet. A kommunikációs hiba úgy történt, hogy előbb válaszoltunk, minthogy megértettük volna, mi történt.

Az utóbbi magyarázat annyira elképesztő, hogy nevetés nélkül nehéz volt kibírni az olvasását.

Majd pedig azzal a teljes képtelenséggel folytatta, hogy ő is a sajtóból szerzett tudomást a dologról, ráadásul hétvégén, amikor korlátozottak a színházon belüli találkozási lehetőségek.

Az utóbbi állítás egyértelműen hazugság, mivel a színházban a hétvégék számítanak a fő napoknak, amikor a legtöbb színész ott van.

Máté persze az esetleges lemondásáról azt mondta, hát, gondolkodtam, hogy ebben van-e valami – hogy mondjam – jogos elvárás, de arra jutottam, hogy nincs. Mert akkor mindenért le kellene mondani, akkor is, ha a világosító elfelejt egy jelet beadni.

Korábban még Black Fridayról beszélt Máté

Máté mostani szánalmas magyarázkodása annak fényében is döbbenetes, hogy pár hete még azt állították, hogy az MTA-nak is adtak már kedvezményt, nem beszélve, hogy november egyik péntekén Black Friday volt. Most az interjúban persze már szó sincsen Black Fridayról. Így a korábbi magyarázkodás is egy ócska hazugság volt.

Korábban írtunk arról is, hogy egészen abszurd és szánalmas magyarázkodásba kezdtek a Gyurcsány-párt politikusai a Katona József Színház botránya kapcsán. Az ügy annyira kínos, hogy már fegyelmi is van a színházban, és több baloldali politikus is vizsgálatot akar. Gyurcsány emberei persze inkább magyarázkodtak. A legmegdöbbentőbb Szaniszló Sándor, az MSZP-ből Gyurcsányhoz dezertált polgármester volt, aki kijelentette: azért kaptak kedvezménnyel jegyeket, mert a Katona József Színházban kevés a néző, nem tudják eladni a jegyeket.