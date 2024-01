A rendőrség most hűtlen kezelés miatt indított nyomozást ebben az ügyben, de a kétes üzletet a Közbeszerzési Hatóság is vizsgálja ezzel párhuzamosan. Az ügyet a helyi Tiszta Kezek Frakció borította, amelynek tagjai az elmúlt években sorra kiléptek a baloldali városvezetésből, mert nem bírták nézni a visszaéléseket, és a pécsiek átverését – közölték korábban több fórumon is.

Baloldali nagykoalíció Pécset Péterffy Attila polgármester egy baloldali nagykoalíció élén irányítja, amelyben a DK-MSZP-Jobbik állt össze 2019-ben, és egy látszólag civil egyesületen keresztül, pártlógók nélkül indulva szerezték meg a város vezetését.

Vesztegetés, hivatali visszaélés, hűtlen kezelések, közfeladati helyzettel visszaélés bűntette és rágalmazások

Amint az a helyi független sajtóból kiderül, igen súlyos ügyekben vizsgálódnak a rendőrök Pécsett, de már a különleges katonai ügyészség nyomozói is.

Vesztegetés bűntette – Kenőpénzért adhatták a bérlakásokat

Még 2022 novemberében derült ki, hogy a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség folytat nyomozást vesztegetés bűntette miatt a pécsi Polgármesteri Hivatalban, mert a gyanú szerint kenőpénzért adhatták a szociális bérlakásokat. A nyomozás máig tart, és meglehetősen alaposnak tűnik: rengeteg iratot foglaltak le és vittek el a különleges nyomozók, számos tanút hallgattak ki az ügyben, amiben állítólag hangfelvételek is bizonyítják a kenőpénzek elfogadását. A nyomozást tavaly nyáron tovább szélesítették, és egyes információk szerint az ügy sokkal nagyobb is lehet annál, mint aminek elsőre tűnt. A kellemetlen ügyre a városvezetés ugyanakkor érdemben a nemigen reagált nyilvánosan.

Hűtlen kezelés bűntette – Gyanú: értékes telket passzoltak át egy haveri cégnek, milliárdos lehet a haszon

Hűtlen kezelés gyanúja miatt vizsgálódnak a rendőrök, mert nem zárható ki, hogy elherdálták Pécs vagyonát azért, hogy egy ismerős, MSZP-közeli cégnek kedvezzenek a városvezetők. A korábban Puch Lászlóval, a szocialisták egykori erős emberével – és pénztárnokával – összeköthető vállalkozás egy sokmilliárdos haszonnal kecsegtető parkosított területhez juthatott Pécsett úgy, hogy egy friss döntés miatt akár lakóparkot is építhet rajta a Belváros-Egyetemváros peremén. Pécs eközben csak egy romos kempinget, és némi aprót „nyert” az üzleten. A városvezetés szerint minden szabályos volt. Kiderült azonban, az ingatlanértékbecslők – akik megalapozták a cserét – egyértelműen az MSZP-hez köthető figurák voltak, egyikük korábban még képviselője is volt a szocialista pártnak.

Hivatali visszaélés bűntette – Gyanú: jogtalanul vettek el több mint 400 milliót

Több mint 400 millió forintot emelt le egy számláról a pécsi polgármesteri hivatal, de a jegyző belső vizsgálatából kiderült, hogy jogtalanul. A pénzt viszont ennek ellenére hónapok óta nem adják vissza. Az ügyben egy bejelentést követően a Pécsi Járási Ügyészség lépett, majd hivatali visszaélés miatt rendelt el a nyomozást a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A baloldali városvezetés erre az ügyre sem reagált a sajtónak.

Közfeladati helyzettel visszaélés bűntette – Gyanú: újabb bérlakásokhoz jutottak ismerősök

A lakáskiutalásokat is felügyelő bizottság jobbikos elnökéhez, Fogarasi Gáborhoz, illetve a városvezető koalícióhoz is köthető az a családfő, akinek hozzátartozói három bérlakáshoz is hozzájuthattak Pécsen. Az ügyben feljelentést tett a Pécsi Ellátó Központ vezetője – árulta el azok után, hogy a Tiszta Kezek Frakció egyik képviselője, Hencsei Zsolt konkrét kérdéseket tett fel neki az ügyben. A rendőrség megerősítette, hogy „közfeladati helyzettel visszaélés bűntette” miatt nyomoznak, de a nyomozás érdekeire hivatkozva több részletet nem árultak el egyelőre. Ebben az ügyben is hallgatnak Péterffy Attiláék.

Rágalmazás bűntette – Vád: Hazudtak az „átvilágítás” és „elszámoltatás” során

Legalább két büntetőügyben is bíróság elé kell állnia a pécsi polgármesternek és ügyvéd tanácsadójának, mert a vád szerint hazudtak. Az egyik ügyben Péterffy Attila elsőrendű vádlott és Bodnár Imre a másodrendű – ennek tárgyalását hamarosan napirendre tűzik; a másik ügyben fordított a felállás. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy mindkét ügy az „átvilágításokhoz”, illetve „elszámoltatáshoz” kötődik, amelyekben – a vád szerint – valótlan információkat közölt Péterffy és Bodnár a nyilvánossággal, ezzel megrágalmazva ártatlan pécsieket, és egyébként megtévesztve a közvéleményt.

Az úgynevezett pécsi „elszámoltatásról” vagy „átvilágításokról” érdemes tudni, hogy sajtóhírek szerint már legalább 200 millió forint közpénzt fizettek ezekért egy szűk ügyvédi körnek, de semmiféle eredménnyel nem jártak: senkit nem ítéltek el, az ügyeket minden hatóság – alapos vizsgálatok után – visszadobta megalapozatlanság miatt. Próbálkoztak úgynevezett pótmagánvádas eljárásokkal is, amikor nem a hatóságra bízzák a vád felállítását, hanem azt ők maguk állítják össze, de ezeket is minden esetben elveszítették eddig.

Már körvonalazódik a következő bűnügy: 40 milliót vehetett fel jogtalanul az alpolgármester

Pécsi források szerint újabb nyomozás jöhet hamarosan a városvezetéssel szemben. Szintén a Tiszta Kezek Frakció ásta elő, hogy Péterffy Attila jobbkeze, legfontosabb munkatársa és alpolgármestere, Ruzsa Csaba törvénytelenül vehetett fel számításaik szerint nagyságrendileg 40 millió forintnyi közpénzt. Ruzsa ugyanis egy cégtől is fizetést kapott 18 hónapon keresztül, de ezt a törvény szerint nem tehette volna meg; így az ezen időszakban felvett alpolgármesteri fizetését, mintegy 40 millió forint körüli összeget, vissza kell fizetnie. Ruzsa úgy védekezett, hogy ő tudományos munkát végzett, ami kivétel a törvényben, de szerződését – amely állítását megerősíthetné – nem hajlandó nyilvánosságra hozni.