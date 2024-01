2023 nagyon nehéz év volt, és az akkori kihívások alaposan próbára tettek minket - mondta Novák Katalin államfő szerdán a budapesti Szépművészeti Múzeumban a Magyarországra akkreditált diplomaták újévi fogadásán. Az ukrán háború veszélyét mi nagyon átlátjuk az ott élő magyarok miatt is, és mindezek mellett háború tört ki a Közel-Keleten is, Izraelben, ahol az egyik legnagyobb magyar diaszpóra él. A köztársasági elnök felhívta a figyelmet, hogy a háborúk mellett a gazdasági nehézségek, a természeti csapások, a dezinformációk is nagyban nehezítették Magyarország helyzetét. Novák Katalin közölte, egy ilyen helyzetben növelni kell egy ország stabilitását és biztonságát. Szólt arról is, hogy a háborúk esetében sok esetben nem a konfliktus megoldására törekedtek a nemzetközi szervezetek, hanem tovább szították a feszültséget.

Az erős politikai vezetés nem veszély

Novák Katalin leszögezte, hogy ebben a válságos helyzetben az erős politikai vezetés nem veszély, hanem előny. A migrációról azt mondta, hogy egyrészt védeni kell a határokat, és gátat kell szabni az illegális migrációnak, és a migrációs problémákat a kiinduló országokban kell kezelni. Az államfő szólt arról is, hogy a transznacionális vállalatok és határokon átnyúló szervezetek is jelentős kihívásokat és veszélyeket jelentenek az egyes nemzetek számára, mivel ezen szervezetek sok esetben átláthatatlan módon működnek.

A sikeres együttműködések, és ne a félelem évtizede legyen a mostani - húzta alá az államfő.



A népesedési helyzetről elmondta, hogy Európa folyamatosan veszít a súlyából a világnépességen belül, folyamatosan csökken a születések száma. Ezzel párhuzamosan pedig Európa gazdasági súlya is egyre kisebb a feltörekvő országokkal szemben - tette hozzá. Rámutatott arra, hogy a kibővült BRICS mára a GDP-jét és a népességét tekintve is meghaladja Európa súlyát. Csak úgy lehet ismét sikeres Európa, ha pontosan meghatározza a céljait.

Nem uniformizálni kell Európát, hanem meg kell őrizni a különbségeket a nemzetek között - tette hozzá. Meg kell őrizni Európában a konszenzusos döntéshozatal elsőbbségét. A 2024 második félévi magyar uniós elnökségről azt mondta, a 20 éve uniós tag Magyarország képes lesz arra, hogy jó és sikeres elnöke legyen az EU-nak. A köztársasági elnök beszélt arról is, hogy a demográfiai kérdések, és a nyugat-balkáni bővítési célok előtérbe helyezése lesznek a magyar uniós elnökség legfőbb kitűzései.

Ezért vonzó Magyarország

Hogyan tudja Magyarország vonzóvá tenni magát a világban? - tette fel a kérdést Novák Katalin. Az egyik legfontosabb előnyünk, hogy béke és biztonság van az országban. Az emberek barátságosak a külföldiekkel. Mindezek mellett a külföldi befektetők számára is alacsony adókat és jó üzleti környezetet biztosít az ország. Mi tiszteljük a más nemzeteket, de elvárjuk, hogy minket is tiszteljenek - tette hozzá a köztársasági elnök.

Szólt arról is, hogy Magyarország a nyugati szövetségi rendszer része, de ezzel párhuzamosan a keleti országokkal is kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekszik.

Novák Katalin elmondta, hogy a jövőben továbbra is első helyen a demográfiai kérdésekre fog összpontosítani, mivel szerinte továbbra is ez az egyik legfőbb kihívás a világban. A családi értékek erősítésére van szükség, mert a fejlett világban továbbra is a gyermektelenség a döntő. A családbarát elnöki program folytatódni fog.

Mindezek mellet Novák Katalin a jövőben is törekedni fog a világban lévő női vezetők együttműködésére. A mostani, korábban említett kihívások miatt is nagy szükség van a női vezetők szempontjaira, és Budapesten tartanak majd idén csúcstalálkozót.

2024 a mozgás éve is, éppen ezért elnökségem egyik legfőbb célja, hogy minél több ember körében népszerűsítsem a mindennapi sportolást - ismertette az államfő.

Novák Katalin arra kérte a Magyarországra akkrediált diplomatákat, hogy erősítsék a hazájuk és Magyarország közötti együttműködést jó megállapodásokkal, és a személyes kapcsolatok további mélyítésével.