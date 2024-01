Egyre többen szembesülnek azzal a kihívással Magyarországon, hogy nem könnyű jó áron eladni a használt autót. Sokan ott hibáznak, hogy rosszul mérik fel az autó árát, ami hosszú hónapokra megállítja az értékesítést. Ha túl drágán árazzák be, akkor nem tudják eladni. De az is gyakran megesik, hogy túl olcsón kínálják az autót így azt nem viszik el, mert azt feltételezik róla, hogy rejtett hibák miatt adják áron alul. Az árazásban nehéz objektív döntést hozni. Azonban létezik egy Európában már elterjedt, de Magyarországon még kevésbé ismert megoldás: a holland módszer, ami kényelmes és reális piaci áron történő autóértékesítést kínál.

A hollandok a világ legjobb kereskedői: rendkívül etikusak és nagyon hatékonyak. Ez a megközelítés a gyorsaságra, a biztonságra és az átláthatóságra helyezi a hangsúlyt, ami különösen fontos a mai gyorsan változó piaci környezetben. A holland módszer lehetőséget biztosít az eladóknak, hogy reális piaci áron értékesítsék az autóikat, miközben a vásárlók számára garantált biztonságot és megbízhatóságot nyújt.

“Kelet-Európában a használtautó-kereskedelmet még mindig egyfajta bizonytalanság és bizalmatlanság övezi. Szinte mindenkinek volt már rossz tapasztalata a használt autó vásárlás vagy eladás során, ezért az eladók és vevők a megbízható partnereket keresik. A holland módszer csattanós választ ad ezekre a kihívásokra, biztosítva az eladók és vevők számára biztonságos, kényelmes és teljes mértékben átlátható tranzakciókat.” – avat be Orczy Rafael, az Auto26 kommunikációs vezetője és a márka arca.

A használt autó eladás még sosem volt ilyen egyszerű

A használtautó eladása komplex folyamat. Próbálkozhatunk magánúton, ami magába foglalja a hirdetés létrehozását, az autó fotózását, a megfelelő árazást, és a potenciális vevőkkel való találkozók megszervezését és a tárgyalást. Ez azonban időigényes és gyakran stresszes feladat, különösen azok számára, akik nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal ezen a területen.

"A magáneladás jelentős kockázattal jár, beleértve a nem megfelelő árazást és az időigényes folyamatot. Ezzel szemben a bizományos értékesítés kényelmes és biztonságos alternatívát kínál. Ebben az esetben ugyanis a kereskedő vállalja az értékesítés terheit, beleértve a tűpontos árazást és a vevőkkel való tárgyalásokat. A bizományos értékesítés során szakértők gondoskodnak az egész folyamatról, az eladók pedig biztosak lehetnek abban, hogy a legjobb árat kapják autójukért." – tette hozzá a szakértő.

30-35%-kal magasabb eladási ár

Az autóbeszámítás és a felvásárlás két másik gyakori módszer a használtautó-értékesítésben. Az autóbeszámítás során a használt autó árát egy új autó vételárába számítják be, a felvásárlásnál pedig egy autófelvásárló vagy kereskedő vásárolja meg az autót, jellemzően a piaci érték alatt.

“Mindkét módszer gyors megoldást kínál, de gyakran jelentős anyagi veszteséggel jár az eladók számára, mivel ezek az opciók ritkán tükrözik az autók valós piaci értékét. A különbség a bizományos értékesítéshez képest akár 30-35% is lehet a jelenleg lefelé tartó piaci trendek mellett. Mi, mint bizományos értékesítők, az autót a piaci érték 100%-án értékesítjük. Ez azt jelenti, hogy az eladók többet kapnak az autójukért, miközben a vevők is megbízható és átlátható körülmények között vásárolhatnak." – hangsúlyozta Orczy Rafael.

3 év műszaki garancia minden autóra

A holland módszer, amely a bizományos értékesítést helyezi középpontba, nem csak az eladók számára kínál előnyöket, hanem a vevők biztonságát is szem előtt tartja. Az autó átvizsgálása, értékelése és beárazása után azonnal megbízási szerződést kötnek az eladóval, aki biztos lehet abban, hogy gyorsan, maximum 30 napon belül a pénzéhez juthat. A vételár az 5%-os jutalék levonása után is magasabb, mintha az eladó magánúton értékesítette volna az autóját, míg a vevők garantáltan megbízható és átvizsgált járművet kapnak, bizonyos feltételek mellett 3 év műszaki garanciával.

"A bizományos értékesítés során az eladók és a vevők számára is előnyös feltételeket biztosítunk. Az eladók gyakran már 48 órán belül hozzájuthatnak az autójuk teljes vételárához. A vevők pedig nyugodtak lehetnek, tudva, hogy pontosan ismerik a megvásárolt autó állapotát, és bizonyos feltételek megléte mellett a 3 év műszaki garancia pedig extra biztonságot nyújt a számukra. Etikus magatartás, őszinteség, precíz árazás és bizományos értékesítés – ezek a holland módszer jellemzői, amelyet mi is alkalmazunk. Célunk, hogy a magyar piacon is meghonosítsuk ezt a megközelítést, és ezzel növeljük a használt autó piaci ügyfelek bizalmát és elégedettségét." – zárta gondolatait az Auto26 kommunikációs vezetője.