Ahogy az Origo arról korábban beszámolt , tavaly januárban éjjel hívták ki a rendőrséget Újbudán a Lecke utcába, mert egy társasház egyik lakója be akart törni idős szomszédjához. Az eset óriási tragédiával végződött. Miután Sz. Szilárd betört szomszédjához, azután halálra késelte a kiérkező Baumann Péter főtörzsőrmestert, akinek a kollégáira is rátámadt. A gyilkosa legvégül elmegyógyintézetbe került. A szakorvosok a napokban ismertették álláspontjukat.

2023. január 12-én este a rendőröket a Lecke utca egyik társasházába hívták ki, miután az őrjöngő Sz. Szilárd betört szomszédjának lakásába. A riasztásra Baumann Péter és két kollégája reagált, amikor a helyszínre értek, Sz. Szilárd a folyosón rohangált fel-alá és végig dörömbölte a bejárati ajtókat. A házban lakó férfira már többször is volt panasz, több lakó is arról számolt be, hogy a férfi démonokat látott és téveszmék vezérelték.

A rendőrök láttán Sz. Szilárd kést rántott, és nekiment a rendőröknek, a főtörzsőrmestert olyan súlyosan megsebesítette, hogy Baumann Péter pár órával az eset után a kórházban meghalt.

A fiatal tiszt februárban lett volna 30 éves.

Az utolsó szavak

A bíróságon meghallgatták a rendőröket, - Dobos Lászlót és Kállai Lászlót - akik az incidens során jelen voltak a helyszínen. A rendőrök elmondták, hogy mint kiderült a támadó hangokat hallott, ezért törte be egy tíz kilós kalapáccsal rokkant szomszédja ajtaját.

Baumann Péternek sikerült elvennie az Sz. Szilárd nadrágjában lévő kést. A rendőrgyilkos ezek után végig azt ismételte, attól fél, hogy Baumann Péter le fogja szúrni.

Majd lejött az emeletről, Kállai is... Aztán a földre kerültünk, és megszerezte Pétertől a kést... Csak később vettem észre, hogy engem megszúrt"

– idézte fel az eseményeket Dobos László, aki ezután folytatta le utolsó beszélgetését Baumann Péterrel:

– Basszus, töki, megszúrtak!

– Laci bácsi, engem is!

Kállai László az esettel kapcsolatban a bíróságon úgy fogalmazott, bár először Sz. Szilárd értette a rendőri utasítást, és úgy is tűnt, hogy engedelmeskedik, ám mikor meg akarták bilincselni, hirtelen megpróbált ellenállni, és sikeresen megszerezte a Baumannál lévő kését.

Lövöldözés a villamosmegállóban

A rendőrök kivonultak a gyilkosság helyszínére, és üldözőbe vették Sz. Szilárdot. A Lecke utcai társasház előtt lévő villamosmegállóban érték el, de az elkövető nem akarta megadni magát. Hogy megállítsák, az egyik rendőr lábon lőtte a támadót. A Heteknek küldte egy olvasója azt a videót, amin a konkrét cselekmény látható.

A videón hallható, amint a rendőrgyilkos azt üvölti, hogy szerinte a rendőrök meg akarják őt megölni. „Ártatlan vagyok! Segítség! Nem tehetek róla! Meg akartak ölni!" – üvöltötte.

Azt nem láttam, amikor a társaimat megszúrta. Aztán valahogy kiszabadult a házból. Utána rohantunk, elesett. Ekkor adtam le a végső lövést

– mesélte az esetről a tanúként meghallgatott rendőr, Kállai László.

Rá pár hétre lett volna 30

Kórházba szállítása után nem sokkal jelentették be, hogy az orvosok erőfeszítései ellenére olyan súlyos sebet okozott a 17 centis kés, hogy a kórházban Baumann meghalt.

Halála után a főtörzsőrmestert Pintér Sándor belügyminiszter hősi halottá nyilvánította, és posztumusz rendőr főhadnaggyá léptette elő.Baumann Pétert január 26-án a mátészalkai temetőben katonai és rendőri tiszteletadás mellett temették el.

Sz. Szilárd a bíróságon azt állította, őszintén sajnálja, ami Baumannal történt, a halálos szúrást azzal indokolta, hogy veszélyben érezte az életét. Állítása alapján

az egyik rendőr az intézkedés során meg akarta ütni, a földre kerültek, megijedt, ezért szúrta a rendőrt a szívénél.

Az ügyészség az eset után vádat emelt Sz. Szilárd ellen, a vádlott kóros elmeállapotára tekintettel indítványozta kényszer-gyógykezelésének elrendelését.

A legutóbbi tárgyalást a napokban, január elején tartották, ekkor ismertették az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI) szakorvosának álláspontját is, miután az intézet kezdeményezte az Sz. Szilárddal szembeni előzetes kényszergyógykezelés megszüntetését. A bíróság a tárgyaláson ismertette az Sz. Szilárdról készült elmeorvosi szakvéleményt is, amelyben megállapították,

a férfi határozottan kóros elmeállapotú, esetében fennáll a bűnismétlés veszélye

- írja a Mandiner.