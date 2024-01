A magyar baloldal hatalomra kerülése esetén a lengyel baloldal erőszakos mintáját követné – közölte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, miután a momentumos Tompos Márton arról értekezett, hogy ugyanez lesz várható Magyarországon is egy esetleges kormányváltás után. A hazai baloldal a klasszikus Soros-receptet alkalmazná, mivel már a 2022-es választások előtt is arról értekeztek, hogy újságírókat tiltanának el a munkájuktól, törvénytelenül írnák át az alaptörvényt, valamint börtönbe záratnának jobboldaliakat – ahogy az most Lengyelországban is történik - írja a Magyar Nemzet.