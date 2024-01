Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy a szlovén, szerb és magyar vállalati-szakmai döntések megszülettek, a kormányzati jóváhagyások vannak hátra, az áramtőzsde nagymértékben javítja majd az egész térség energiabiztonságát.

Az energiabiztonság az elmúlt másfél-két évben a legsúlyosabb kihívások egyike lett Európában, talán soha olyan nagy jelentősége nem volt még az országok közötti szoros energetikai együttműködésnek, mint most"

- hangsúlyozta.

Úgy vélte, különösen így van ez Közép-Európában, ahol nincsenek nagy kőolaj- vagy földgázmezők, így az országok egymásrautaltsága itt még nagyobb.

Ezért remek hír, hogy minden eddiginél közelebb kerültünk a valaha volt legnagyobb közép-európai integrált villamosenergia-tőzsde létrehozásához"

- olvasható a miniszter bejegyzésében, aki tavaly nyáron arról beszélt, négy fontos előfeltétele van az energiabiztonság garantálásának a jövőben Európában, amelyek közül a legfontosabb annak megértése, hogy az energiaellátás nem ideológiai vagy politikai, hanem kizárólag fizikai kérdés. Korábban azt is mondta, Magyarország energiaellátásának biztonsága sem a jelenben, sem a jövőben nem garantálható a türk államok nélkül, de Kazahsztán is lényeges forrása lehet a magyar energiaellátás biztonságának. Novemberben jelentette be, hogy Romániával már meg is született a megállapodás energiaügyben. Ezek mellett arról is beszélt, hogy a nukleáris kapacitások radikális megnövelése nélkül az EU versenyképessége nem javítható.