A szívét ért seb végzetes volt, nekünk pedig akkor megállt az idő. Peti esküjéhez híven cselekedett, és ezért az életét adta. Ő most is így döntene. Emléke nem halványul, és Baumann Péter posztumusz rendőr főhadnagyra ma is ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal a fájdalommal, mindemellett ugyanazzal a tisztelettel és mosollyal gondolunk, mint amikor még köztünk volt"

- fogalmaztak a fiatal férfi kollégái.

2023. január 12-én este bejelentés alapján indultak el a rendőrök egy 11. kerületi, Lecke utcai társasházhoz. Az egyik lakóhoz hívták őket, aki kalapáccsal törte be szomszédja ajtaját. Az idős asszony a támadás után nem sokkal elmondta, mire emlékszik a tragikus estéről, amit azzal egészített ki, tudja, hogy a fiatal rendőr érte áldozta fel az életét. A 35 éves támadó megpróbálta megakadályozni, hogy megbilincseljék, aztán a rendőrökre is rátámadt.

Mindhármukat megszúrta egy 17 centis pengéjű késsel.

Egy rendőr a combján, egy másik a karján és a mellkasán sérült meg, a harmadiknak viszont a szívét érte a penge. Ő volt Baumann Péter, akinek a többiek elmondása szerint sikerült kicsavarnia a férfi kezéből a kést a halála előtt. A meggyilkolt rendőr kilenc és fél évvel korábban lépett szolgálatba, tavaly februárban töltötte volna be a 30. évét. Járőrként kezdte, a támadás idején pedig körzeti megbízott volt. Hősi halottá nyilvánították.

Az Origo napokkal a késelés után megszerezte azt a felvételt, amelyből kiderült, hogyan fogták el a rendőrgyilkost. Pár perccel azután, hogy az ámokfutó halálra szúrta a társukat, a két sebesült járőr vérző lábbal, karral a még akkor is magából kikelve őrjöngő férfi után szaladt az utcán. A felvételt készítők háttérben hallható szavaiból kiderül, hogy pár perccel korábban a rendőrök leadtak egy figyelmeztető lövést, ők erre indították el a felvételt. A támadó késsel a kezében a villamosmegálló felé futott, ahol nemsokkal korábban megállt egy villamos. Az utasok védelmében a rendőrök kénytelenek voltak lőni.

Fürcht Pál, a központi nyomozó főügyészség főügyésze a gyilkosság után nemsokkal már a helyszínen volt. A látottak alapján biztos volt benne, hogy Sz. Szilárd elfogásával nem csak a férfi szomszédjának, de másoknak is, valójában több embernek az életét megmentették a rendőrök. Azóta kiderült, hogy az aljas rendőrgyilkos drogozott a támadás előtt. Az is felmerült, hogy egy szekta tagja az agresszív bűnöző, aki erőszakos bűncselekmények miatt felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt állt, amikor szíven szúrta Baumann Pétert, aki épp az esküvőjére készült.

Az egész országot lesújtotta a rendőrgyilkosság híre, az eset után országszerte megemlékezéseket tartottak a rendőr-főkapitányságokon. Idén pedig egy megható kisfilmet készítettek a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai hősi halottjuk halálának első évfordulója alkalmából.

"Mosollyal, amit a gyász sem tud elhomályosítani, mert Ő ilyen volt! Egész életében mosolyt költöztetett mindenki arcára, és jókedvet mindenki szívébe, aki csak találkozott vele. Mi pedig ígérjük, hogy hősünk emlékét mindenkor becsülettel megőrizzük.

BAUMANN PÉTER! MI, BUDAPESTI RENDŐRÖK SOHA NEM FELEJTÜNK EL!!! " - zárták soraikat a kollégái.