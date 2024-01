A Metropol közölt arról egy összeállítást, hogy nagyon el vannak keseredve Józsefvárosban az ott lakók, ugyanis a baloldali kerületi vezetés által hozott új forgalmi rend szerint kizárólag menetiránnyal ellentétesen, azaz visszafelé tudnak parkolni az autósok, miután a halszálka parkolás az egyirányúsítás után is a régi maradt. Ha ez nem lenne elég, az is nehezíti a parkolást, hogy egy négyméteres bicikliutat építettek Pikó Andrásék.

A Metropol írta meg, hogy négy méter hosszan tartó új bicikliút, egyirányúsított utca, kizárólag tolató parkolással – ez a baloldali vezetés egyik új húzása. A portál szerint Józsefváros önkormányzatában kedvelhetik a fekete humort, mivel inkább poénról, mintsem szakmai hozzáértésről tanúskodik a Teleki téri piac környékének forgalmi rend megváltoztatása. A felháborodott környékbeliek teljesen kiakadtak.

Jó tanítványa Karácsony Gergelynek

Úgy tűnik, jó tanítványa az autósokat üldöző és ésszerűtlen lépéseiről elhíresült Karácsony Gergelynek Pikó András józsefvárosi polgármester. Abszurdabbnál abszurdabb és egyre drágább a közterület-használat, még az ott élők számára is.

Először több tízezres parkolási sarcot vetett ki, majd több száz parkolóhelyet szüntetett meg.

Legutóbb pedig a forgalmi rend folyamatos változtatásával okozott bosszúságot az autósoknak. Miután a Magdolna negyed forgalmi rendjét sikerült feje tetejére állítani, a Teleki tér környékét is megbolygatta.

Ez nagyon nem jó így, Nem tudom, ki találta ezt ki, ilyet máshol nem is láttam! Az egyirányú utcában csak farral, hátrafele tudok parkolni, mivel megfordulni nem lehet. Hátra kell tolnom a kocsisort, hogy beállhassak egy szabad helyre

– mondta József.

A környéken élő férfi hozzátette:

nem elég, hogy nekünk, kerületieknek is fizetőssé tették és nagyon sokba kerül a parkolás tavaly óta, most még el is lehetetlenítik azt.

Egy neve elhallgatását kérő helybéli azon dühöng, hogy több háztömböt kell megkerülnie, hogy rá tudjon fordulni az egyirányúsított Kun utcára, de ennél is jobban felháborítja, hogy

nem fordították meg a parkolás irányát, amit most már csak visszafelé lehet megtenni.

Ezzel nemcsak az a baj, hogy nehezebb lett ki- és beállni, hanem az autósok most már közvetlenül a járókelőkre és az ablakokra pöfögik a kipufogógázt.

A férfi szerint senkit nem kérdezett meg az önkormányzat arról, hogy akarják-e a forgalmi változtatást, vagy sem.

Négy méternyi biciklisáv szemben a forgalommal

A piac másik oldalán is találni megmosolyogtató megoldást a baloldalra jellemző újítás szellemében. A Teleki László tér és a Karácsony Sándor utca sarkán létesített "bicikliút" ugyanis erős kérdőjeleket vet fel mind a járókelőkben, mint a biciklisekben, mind az autósokban.

Fogalmunk sincs, ez mire jó itt! Talán azt gondolták, hogy a parkoló autók tetején folytatják az utat a biciklisek, szemben a forgalommal? Érthetetlen, nulla logika. Megint csak egy szándékos bosszantása az autósoknak

–véleményezte Edit, a piacra igyekvő kismama. Egy férfi szerint ez éppen csak arra jó, hogy megakadályozza a kétfelé kanyarodó autósok egymás mellé állását.

Lassítja a kifordulást, mert egy oszlopba kell sorolniuk az autósoknak, ami annyit is jelent, hogy nagyobb lesz a szmog. A kerékpárosok számára sincs semmi haszna, mert ők a parkoló autók miatt ezt nem tudják használni. Ugyanez a helyzet az Alföldi utcában, ahol egy nagyobb autó nem tud kikanyarodni, annyira leszűkítették a sávot. Vajon minek kellett ide is egy Karácsony-karó?

– kérdezte.