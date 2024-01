Deutsch Tamás úgy vélte, gyökeres változásra van szükség a magyar európai parlamenti képviselők "kompániájában" is, mert a nyolc, "dollárbaloldalhoz" tartozó magyar európai parlamenti képviselő folyamatosan Brüsszel oldalára állt minden olyan ügyben, amikor "a bürokrácia megtámadta a magyarokat".

Olyan uniós képviselőket kell választani, akik a magyar polgárok bizalmából megkapott mandátumot arra használják, hogy a magyar érdekeket, ha kell, konfliktusokat is vállalva képviseljék Brüsszelben" - tette hozzá.

A politikus a Magyarországnak járó európai uniós fejlesztési pénzekről azt mondta, bár kedvező hír, hogy "szabad szemmel is jól látható nagyságrendű" összeg érkezik Magyarországra, ugyanakkor a forrásokat évek óta jogellenesen tartják vissza.

A leghatározottabban kell szembeszállni a brüsszeli bürokrácia politikai zsarolásaival mindaddig, amíg a most futó keretköltségvetés időszakában Magyarországnak, a magyaroknak járó uniós fejlesztési pénz az utolsó eurócentig meg nem érkezik - hangsúlyozta.

Deutsch Tamás szavai szerint e jogszerűtlen, zsaroló brüsszeli magatartásban "nagyon intenzíven vesz részt a magyar dollárbaloldal". Gyurcsány Ferenc volt szocialista kormányfő több mint egy éve vallotta be lelkesen egy rádióinterjúban, hogy a mondvacsinált, politikai zsarolásnak valami fajta érveit jelentő kitalációkat ők szállították a brüsszeli bürokráciának, mely ezekre a hazugságokra építve indított jogi köntösbe bújtatott eljárásokat Magyarországgal szemben - fejtette ki.

A magyar "dollárbaloldal, illetve a Soros-hálózat" érdekeit, hatalmi törekvéseit képviselő brüsszeli bürokráciának ez a politikai stratégiája megbukott, hiszen azt akarták elérni, hogy Magyarország egyetlen eurócentet se kapjon, és térdre tudják kényszeríteni, de említést érdemlő uniós forrásokhoz jutott az ország, továbbá nem sikerült rákényszeríteni, hogy megváltoztassa az illegális migrációt elutasító, a gyermekvédelmi törvényt fenntartó és az ukrán háborúval összefüggő békepárti álláspontját - mondta.

Deutsch Tamás kitért arra is, hogy a "Soros-hálózat - a teljes, Magyarországgal szemben felvonultatható hadigépezetét készültségbe helyezve - december vége óta újra iszonyatos erejű támadást intéz Magyarországgal szemben".

Az Európai Parlament jövő heti plenáris ülésén megint lesz magyar vita, ahol az ismert szereplők az ismert rágalmakat fogják elmondani, amire rátesznek egy lapáttal, mert a vitán túl további nyolc napirend keretében a lehető legócskább hazugságokra építő támadásokat intézik ellenünk - mondta.

Példaként említette, hogy az uniós pénzből támogatott civilszervezetek működésének átláthatóságával foglalkozó jelentés a Soros-szervezetek külföldi támogatását tiltó Stop Soros! törvénnyel összefüggésben teremt lehetőséget arra, hogy megint támadják Magyarországot.

A tudomány kérdéseivel foglalkozó előterjesztés a "Soros-egyetem" ügyét, a CEU állítólagos bezárását és Magyarországról kiűzetését veszi elő, "amikor tudjuk jól, a CEU köszöni, jól van, változatlanul működik Budapesten" - jelentette ki.

A politikus kiemelte, hogy Katarina Barley, az Európai Parlament alelnöke előterjesztésében egy újabb hetes cikkely szerinti eljárást, Magyarország szavazati jogoktól való megfosztását helyezi kilátásba, mert az ellenkezőjét állítja annak, amiről az Európai Bizottság decemberben bizonyítványt állított ki, miszerint Magyarország minden, a bizottság által megfogalmazott módosítást végrehajtott, így uniós forrásokhoz juthat.

Az Európai Parlament a jövő héten tárgyalja az Erasmus+ programról szóló előterjesztést, amelyhez Donáth Anna és Cseh Katalin módosító javaslatot nyújt be két másik európai liberális képviselővel közösen, azt javasolva, az unió továbbra is tartsa fenn azt a törvénytelen helyzetet, hogy a magyar kutatók és hallgatók nem jutnak hozzá a program forrásaihoz - fűzte hozzá.

Deutsch Tamás felhívta a figyelmet, hogy mindez azokban a napokban történik, amikor Lengyelországban "a brüsszelita új lengyel kormány a lehető legbrutálisabban, tényleg lábbal tiporja a jogállamiság legalapvetőbb elveit és szabályait", és miközben az Európai Parlament erről egy "mukkot sem mond", Magyarországot újra a legméltatlanabb módon próbálják pellengérre állítani.

A fideszes európai parlamenti képviselő szólt arról is, hogy ha Charles Michel, az Európai Tanács elnöke elindul és mandátumot szerez az európai parlamenti választásokon, a tisztséget az új elnök megválasztásáig ideiglenesen az EU Tanácsának elnökségét ez év második felében betöltő Magyarország kormányfője, Orbán Viktor viselné.

"Döbbenetes megint, hogy amikor rólunk, magyarokról van szó, a brüsszeli bürokrácia őrültségeivel szembeszálló, a maga szuverén álláspontját képviselő ország vezetőjének a személye merül fel, mindegy, mit írnak elő az uniós szabályok, rögtön felháborodnak, rettegnek és az unió jogi normáit megerőszakoló B meg C, meg D forgatókönyveken próbálnak gondolkodni" - mondta Deutsch Tamás.