Az MCC közleményben ismertette közvélemény-kutatásának eredményét, amelynek során egy reprezentatív kutatás keretében ezer budapesti lakost kérdeztek meg, emellett 500-500 embert a főváros I. és IX. kerületében, véletlenszerű kiválasztás alapján.

A közvélemény-kutatás szerint a budapesti lakosok és az ingatlan közvetlen környezetében élők többsége az épületről úgy vélekedik, hogy

nem illik a környezetébe, rossz emlékeket idéz, ezért le kell bontani és a helyére egy modern, a környezetével harmonizáló és a helyi lakosok irányába is nyitott ingatlanegyüttest és parkot kell építeni.

Nagyszabású beruházás

Az intézmény december közepén jelentette be, hogy a nagyszabású beruházás első lépéseként hamarosan megkezdődik a főváros I. kerületében, a Somlói út 49-53. szám alatt található, az egykori Munkásőrség székházának is helyet adó épületek bontása. Kiemelték: az MCC budapesti központjának korábban helyet adó, történelmileg rendkívül terhelt ingatlan külső és belső állapotát tekintve is menthetetlen, oktatási tevékenységre alkalmatlan. Ezért döntött úgy a tehetséggondozó intézményt működtető alapítvány, hogy a Gellérthegy oldalának "tájsebét" egy, a helyi lakosság igényeit is kielégítő, modern oktatási épületegyüttes vegye át - tették hozzá.

Felszámolják a szocializmus örökségét

A közvélemény-kutatásban résztvevő válaszadók többségének a jelenlegi épületről elsősorban a lelakott, régi, csúnya és elavult jelző jutott eszébe, de sokan asszociáltak a szocializmusra és a kommunista rendszert védő Munkásőrségre is - írták. A megkérdezettek 92 százaléka inkább csúnyának, 91 százaléka inkább környezetébe nem illőnek és 90 százaléka inkább korszerűtlennek tartja az épületeket.

A válaszadók többsége abban is egyetértett, hogy az épületeket le kell bontani.

A legtöbb válaszadó szerint a bontás és egy új középület megalkotása az ideális forgatókönyv, nem pedig a felújítás, azt pedig kevesebb, mint 5 százaléknyi válaszoló támogatta, hogy az épületet hagyják meg a jelenlegi állapotában - ismertették a közleményben.

Sok zöldfelület és új, modern terek

Ami az új MCC-központtal szemben támasztott elvárásokat illeti, a kutatás résztvevőinek többsége a zöldfelület növekedését, az épület ökológiai fenntarthatóságát reméli, és azt, hogy illeszkedik a Gellérthegy látképébe, a kert és a park pedig a környékbeliek számára is nyitott lesz. Az MCC a tervek ismertetésekor közölte, hogy a mostani, két épület helyett csak egy helyezkedik majd el a telken, így

jóval kiterjedtebb lesz a helyi lakosok által is bejárható parkosított terület és több közösségi teret is létrehoznak majd az épületben, amelyek mindenki számára látogathatók lesznek.

A kortárs művészet is szerepet kap

A közlemény szerint a megkérdezettek több mint 80 százaléka mondta azt, hogy az új objektumnak a kortárs magyar építészet meghatározó elemének kell lennie, valamint a nemzeti építészeti hagyományokon kell alapulnia. Tudatták azt is:

az MCC nyílt építészeti tervpályázatot írt ki az új budapesti épületegyüttes megtervezésére.

A neves szaktekintélyekből álló bírálóbizottság két első helyezettet hirdetett, végül az egyik győztes, a Napur Architect Kft. folytatta az új Gellérthegyi campus kialakításának tervezését Ferencz Marcel Ybl-díjas építész vezetésével, aki újdonsült Prima Primissima-díjas is.

A látványterveket értékelve sokan használták a modern, szép, európai színvonalú és impozáns jelzőket, továbbá azt is többen hangsúlyozták, hogy a jelenleginél egyértelműen jobb lesz. A válaszadók több mint 80 százalékának tetszett a környezet, a belső tér, a külső megjelenés, valamint az, hogy tehetséggondozó intézményként funkcionál a jövőben, és ugyanennyien felelték azt is, hogy örülnének az új épületnek - tudatta az MCC.