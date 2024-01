Hétfőn, kora este egy házaspár holttestét találták meg egy tószegi családi házban. A nyomokból egyértelműen kiderült, hogy megölték őket. A helyiek az Origónak elmondták, hogy a nő egyik rokona lehet a gyilkos, akit azért fogadott be a pár, mert leégett a háza. Többek szerint a befogadott rokon alkoholista volt.

A csendes, tószegi utca egy részét még kedden délután is lezárva tartották a rendőrök, még tartott a helyszínelés. Egy közelben lakó helyi elmondta az Origónak, hogy az egyik szomszéd hívta ki a rendőrséget a házhoz, miután nem látta a vele szemben élő házaspárt. A hatóságok ezek után, hétfő kora este megtalálták a nő és a párja holttestét. A párt meggyilkolták. A megtalálásukkor már kér napja halottak lehettek.

Több szomszédnak is feltűnt, hogy napok óta nem látják Zsuzsát és Misit.

Az tűnt fel először, hogy nem hordták be a fát. Nem is értettem, mindig azonnal elpakolták. Aztán hallottuk, mi történt. Ismertem őket, Zsuzsa nagyon kedves nő volt. Hihetetlen ez az egész. - mondta a nő egyik barátja.

A szomszédokat megdöbbentette a gyilkosság híre. A házaspár évtizedek óta Tószegen lakott, jó kapcsolatuk volt mindenkivel, sokan ismerték őket. Az egyik szomszéd elmondta, hogy a szerény körülmények ellenére soha sem volt gond velük.

Ahányszor találkoztam velük, mindig köszöntek. Misi mindenkinek segített. Egy rendkívül kedves ember volt. Megdöbbentett, hogy ilyen megtörténhet, főleg itt. Ez egy csendes hely. - mondta az egyik szomszéd.

Egy másik szomszéd azt is elárulta, hogy néhány hónapja a nő egyik rokona odaköltözött a párhoz. A férfinek leégett a háza, ezért a házaspár befogadta őt.

Zsuzsa egyik rokona pár hónapja itt lakott. Leégett háza, emiatt nem tudott máshova menni. Sokat ivott, de nem sokszor láttam. Legtöbbször csak az udvarban dolgozott. De nem tudom ki ő, sosem mutatkozott be. - mesélte egy idős asszony.



Több szomszéd is látta az idegen férfit a településen. Az egyikük még a napokban is találkozott vele a boltban, és az utcában is többször látta.

Még a múlt héten láttam a boltban is, és Misiéknél az udvarban vágta a fát. Mindig bort és tüskét vett. Alkoholista volt. Azelőtt nem sokszor láttam, pár hónapja költözhetett hozzájuk.

- mondta az egyik környékbeli férfi.

A rendőrség az eset után körözést adott ki F. Ferenc ellen emberölés miatt. Azóta azonban lekerült a rendőrség oldaláról a körözés.

Az ügyben kerestük a rendőröket, akiktől azt a választ kaptuk, hogy a nyomozásra való tekintettel nem adhatnak több információt.