A baloldalhoz több szálon is kapcsolódó Dés László interjúi során rendszeresen szidja a kormányt (ehhez persze joga van), de a magyar embereket is. Utóbbi már gyomorforgató. Részt vett korábban az új SZFE elleni tiltakozásban, erőszakosan és persze megmosolyogtatóan demagóg szövegekkel. Összeállításunkban felidézzük, milyen szánalmas, vagy kifejezetten irritáló megnyilvánulásai voltak eddig a Gyurcsány Ferenctől Kossuth-díjat kapó zenésznek.

Dés Lászlót nem egyszer nevezték ki az Ország Legönelégültebb Művészének: a túlműveltnek nehezen nevezhető zenész hülyének nevezi a magyarokat, és nem is tagadja, hogy a balliberális oldalhoz húz.

Dés „megbízható pártkáder"-nek számító édesapja, Dés Mihály beosztása nem biztos, hogy hátráltatta karrierjében. Dés Mihály egy impexes nagyvállalat, a KOMPLEX igazgatójaként kapta meg a Magyar Szabadság Érdemrendjét 1957-ben. Aki már olvasott Mező Gábor-tanulmányt, tudja, mit jelent impexesnek lenni... És persze, a forradalom leverését követő évben ilyen magas kommunista kitüntetést kapni, nem véletlen.

Volt felesége – akitől három gyereke is született – az a Vásárhelyi Mária szociológus, aki 2022-ben nyíltan támogatta Gyurcsány pártját és aki, amikor csak teheti úgyszintén beáll a gyalázkodók sorába, a magyarokat fasisztázta, satöbbi, satöbbi.

Dés a Telexnek elmondta, hogy politikai nézeteire erősen hatással volt korábbi apósa, Vásárhelyi Miklós.

„A volt apósom, Vásárhelyi Miklós révén '76-tól kifejezetten aktívan érdeklődtem a politika iránt."

Vásárhelyi Miklósról Pilhál György korábban úgy írt, hogy „belépett Mussolini mozgalmába. Később meg – mint a kisnyilasok – kommunistává lett."

Az SZDSZ alapító tagja a kilencvenes évek közepén a Soros Alapítvány kuratóriumának elnöki tisztjét is betöltötte.

Jól látható, hogy Dést mindig is nagyon erős baloldali érdekeltségek vették körül.

Legutóbb a Klubrádióban parádézott, az egyik legszánalmasabb riporternőnél, aki ájult tisztelettel hízelgett a 70 éves, baloldali propagandista-zenésznek. Dés persze teljesített, íme néhány példa:

„[...] Kétségbeesve néztem 2010-ben, hogy tiszta szemű fiatal emberek álltak a Vörösmarty téren, és úgy nézték a jelenlegi miniszterelnököt, hittel. Pontosan tudtam, hogy majd baromira pofára fognak esni, mert fogalmuk sincs, hogy kiről és miről van szó. [...] Olyan aljas és undortó társaság, hogy elképesztő."

Az interjú során a kormányt is felszólította - Dés László... - a szerinte helyes viselkedésre:

„Mindenki rettenetesen szégyellje magát akitől függ, és ez a jelenlegi magyar kormány, nagyon röstelljék magukat, és szálljanak magukba, hogy mit idéztek ők elő ezalatt a tizennégy év alatt"

Majd egyenesen a magyar fiatalok tudatlanságát okolta azért, hogy neki nem tetsző módon a Fidesz van hatalmon.

„Nem tudom, hogy ma olyan tisztán látnak-e a magyarországi helyzetről és a társadalmi helyzetről a fiatalok, nem vagyok benne biztos. Sőt, talán akkor nem tartanánk itt, ha tisztán látnának"

Magyarul: ostobák a magyar fiatalok, ezért van hatalmon a Fidesz...

Ezután pedig elkezdte éltetni a szocialista időket, hogy akkoriban minden mennyivel jobb volt, mint most. Hogy a 80-as években kapott egyre jobb munkákat, filmzenéket írhatott, színházakban kísérőzenéket, nagyszerű jazz-zenekarai voltak és utazott szerte a világban.

Dés László, a Telexnek tavaly nyáron is arról beszélt, hogy a Kádár-diktatúrában 1983-ban szabadabban élt mindenki, sokkal jobb kedve volt neki is és, hogy milyen jól tette a fia, hogy elhagyta ezt az országot.

Elmondta, hogy fia a dzsesszdobos Dés András a családjával öt évvel ezelőtt Bécsbe költözött, így több unokája is jó eséllyel egy másik országban fog felnőni, aminek ő nagyon örül. Elsütött néhány közhelyet arról, hogy "a nyugati demokráciákat a szolidaritás élteti, a citoyen magatartás, a civil kurázsi". Citoyen magatartás... hát, persze, Dés László.

Majd ismét magyar embereket becsmérelte, mert elégedettek, hogy normálisan élnek az országban.

"Ha viszont az autóban van elég benzin, és van esetleg még egy hétvégi ház is, akkor a magyar középosztály nagy részének már jó, már elégedett. Nagyon nagy baj, hogy ennyivel ki lehet fizetni egy társadalmat."

Dés egyébként már 2022-ben is a Klubrádióban is visszamondta a kötelező baloldali propagandaszöveget, szerinte ugyanis a magyarok nem tudnak demokratikusan gondolkodni, és azt állította, hogy a Fidesz egyenesen hülyének nézi az embereket.

„És eddig sajnos úgy tűnik, hogy joggal."

„Meg kell tanulni demokratikusan gondolkodni, és igényeket támasztani."

A zenész a sikeres producert, Rákay Philipet is támadta, az 1848-as eseményeket feldolgozó Most vagy soha! című film miatt.

Szerinte Rákay „rendkívül tehetségtelen és valószínűleg nem is okos pali." Nyilván meg tudja állapítani Dés László a történész Rákay Philipről, hogy okos-e vagy sem...

„Rendkívül dilettáns és hozzá nem értő emberek milliárdokat kapnak, hogy ezt a Petőfi-kérdést rendbe tegyék. Valószínűleg rendbe is teszik egy életre, és akkor majd jövök én a Gesztivel. [...] Nem adom fel, mert közel áll hozzám a téma, fontosnak tartom. Ugyanakkor most nem érdemes ilyesmit bemutatni, mert most a kurzus uralkodik ezen a dolgon" – mondta készülőben lévő, Geszti Péterrel közösen majd egyszer valamikor megírandó Petőfi-musicalje kapcsán Dés László. Hol máshol, a mindenhonnét elzavart Veiszer Alindánál.

Dés László 2020-ban az SZFE modellváltása sem tetszett neki. Ez az ő dolga, de az eléggé megmosolyogtató, ahogy a grund-közhellyel próbál jajveszékelni:

„Ezektől a srácoktól el akarják venni a grundot, és azt gondolom, hogy amikor a grundért harcolnak, akkor a jövőjükért harcolnak, és én evvel szolidáris vagyok, szeretnék nekik segíteni, ahogy tudok."

A Klubrádiós "interjú" végén persze jön a teljesen nyílt propaganda.

„Nagyon szívesen látnám a Dobrev Klárát. Okos, több nyelvet beszél, nagy nemzetközi tapasztalatai vannak, egy értelmes, gondolkodó és becsületes ember" – mondta Gyurcsánynéról.

Eddig is tudtunk mindent Dés Lászlóról, de így még jobban értjük.