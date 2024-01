Bár jogerősen is kimondta a bíróság a Soros György által támogatott Direkt36 egyik állításáról, hogy egy hatalmas nagy hazugság, mégis a baloldali propagandasajtó továbbra is azt terjeszti, hogy egy kínai vegyianyag-elosztó épül Soroksáron. Mint ismert, tavaly nyáron állt elő ezzel a hazugsággal a Direkt36, miközben egyetlen bizonyítékot sem sikerült bemutatniuk a bíróságon. Nem véletlenül: sem Soroksáron, sem máshol nem épül vegyianyag-elosztó. Orbán Viktor miniszterelnök pedig még tavaly júliusban is az azonnali kérdések órájában nevezte alaptalannak a vegyiüzem-építéséről szóló híreket.