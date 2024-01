A vásárlók azonnal a férfi segítségére siettek, de a férfi életét már nem lehetett megmenteni.

"Éppen a heti bevásárlást intéztem hétfőn, amikor látom, hogy valami történik a boltban"

Hamar kiderült, hogy egy idős férfivel történt valami nagyon súlyos dolog, láttam, ahogy a földön fekszik magatehetetlenül. A vásárlók közül többen próbáltak mentőt hívni, és a boltban dolgozóknak is jelezték, hogy nagy baj történt. Hamarosan ki is érkeztek a mentők, akik megpróbáltak a bácsinak segíteni. Nagyon sajnáltam, rossz volt látni ezt az egészet. Én nem is tudtam nézni...

- mondta a Borsnak az egyik helyszínen tartózkodó vásárló.

Az esettel kapcsolatban a lap megkérdezte az Országos Mentőszolgálatot is, akik a következő választ adták:

A 60 év körüli férfi életét a hosszas újraélesztési kísérlet ellenére sem sikerült megmenteni, a helyszínen meghalt. A körülmények tisztázása a hatóságok feladata.

Korábban Gazdagréten is hasonló tragédia történt, akkor is vásárlás közben lett rosszul, és esett össze a kasszánál egy ötven év körüli férfi.

Egy 35 év körüli nő szintén egy fővárosi bevásárlóközpont lett rosszul, őt újra kellett éleszteni, de a mentők hosszas és szakszerű erőfeszítéseinek hála, végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.

