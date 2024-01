A politikus elsőként Izrael háborúja kapcsán megismételte a magyar kormány álláspontját, mely szerint Izraelnek igenis joga van az önvédelemre. Azt is hozzátette, Magyarország ezzel nem a többség álláspontján van, annak ellenére, hogy be kell látnia mindenkinek, minden államnak meg kell tudni védenie magát, és ez nincsen másképp a zsidó állam esetében sem. Érhetetlen, hogy egyértelmű dolgokat miért kell állandóan hangoztatni, de a magyar kormány mindezt folyamatosan megteszi.

Az államtitkár külön is említést tett a zsidó civil szervezetekről, megjegyezve, a mostani helyzetben is komoly aktivitást tanúsítanak ezek a szervezetek. A kormány mindig is kiemelten foglalkozott a civil szféra támogatásával, amibe természetes módon beletartoznak a zsidó szervezetek is. Ebben az évben, emelte ki Szalay-Bobrovniczky Vince, egy külön alapot hozott létre a kormány a zsidó felekezetekhez köthető szervezetek számára a holokauszt 80. évfordulójával kapcsolatos megemlékezések szervezésére.

