Donáth Anna ismét baloldali celebbel utazott Strasbourgba: ezúttal Kajdi Csabával – számolt be róla a Magyar Nemzet. A portál szerint az öltöztető repülőjegyét és szállásköltségeit képviselői keretből – tehát közpénzből – finanszírozzák. Kajdi Csaba az utóbbi időben rendszeresen bukkan fel baloldali politikusok környezetében. Karácsony Gergely és más ellenzéki politikusok mellett Osváth Zsolt videóiban is rendszeresen szerepel, aki „együttműködik" az egyik budapesti közműcéggel is.