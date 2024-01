Szlovákia nem támogatja Magyarország jogainak bármiféle korlátozását az Európai Unióban, és soha nem fog egyetérteni azzal, hogy egy országot azért büntessenek meg, mert a szuverenitásáért és az ország nemzeti önállóságáért küzd - jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök, miután kedden Budapesten tárgyalt Orbán Viktor magyar kormányfővel. A szlovák miniszterelnök a magyar kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón azt mondta: "nagy nyugtalansággal" figyelik, ami jelenleg a magyar és a szlovák kormány körül zajlik, hiszen az Európai Parlament szerdán egy nyilatkozatot szeretne elfogadni a szlovák büntető törvénykönyv változásával és a speciális ügyészség megszüntetésével kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban bírálta a szlovák ellenzéki európai parlamenti képviselőket, akik szerinte "ártanak az egész országnak, hogy ártsanak a kormánynak".

Fico: Ezzel soha nem fogok egyetérteni

Mint mondta, figyelik a Magyarország körül kialakult helyzetet is, hiszen olyan javaslattervek jelennek meg, hogy fosszák meg a szavazati és más jogoktól Magyarországot. Kijelentette: amíg a szlovák kormány feje lesz, addig soha nem fog egyetérteni azzal, hogy egy országot azért büntessenek meg, mert a szuverenitásáért és az ország nemzeti önállóságáért küzd. Magyarország jogainak bármiféle korlátozásához az összes európai tagállam egyetértésére van szükség (...) és én, Robert Fico, a szlovák kormány elnöke, mondom, hogy a Magyarország elleni ilyen támadással soha nem fogok egyetérteni, mert ez ellentétben áll a szuverenitás és a nemzeti érdekek védelmével kapcsolatos elképzelésemmel az Európai Unión belül - fogalmazott a szlovák kormányfő, aki kérdésre válaszolva határozottan visszautasította azokat az elképzeléseket, hogy Magyarországtól vissza kellene vonni a soros uniós elnökséget.

Beszélt arról is, hogy szerdán Davosba megy, engem már a piszkos 12, a rossz fiúk és a rossz nők tagjaként emlegetnek. Nem szeretnék ehhez különösebben visszatérni, ha nem szállunk szembe ezzel a politikával, hogy kinek van más véleménye. Aki pedig nem tartja tiszteletben az egyetlen kötelező véleményt, azt azonnal kizárják a jó társaságból és szélsőségesnek tartják, szóval Isten óvja az országainkat és Isten óvja az EU-t, mint olyat – tette hozzá.

A szlovák kormányfő hivatalos látogatásra hívta a magyar miniszterelnököt Szlovákiába, és örömét fejezte ki, hogy február elején újra találkoznak majd Brüsszelben, ahol - mint fogalmazott - "messzemenő megértéssel" fogják figyelni Orbán Viktornak az Európai Tanácson belül vívott legitim harcát. Robert Fico értelmesnek és racionálisnak nevezte az Európai Unió költségvetéséről és az Ukrajna támogatásáról szóló magyar javaslatokat, és jelezte, hogy a szlovák kormány támogatni fogja ezeket Brüsszelben.

Egyezések

Arról is beszélt: annak ellenére, hogy Orbán Viktorral más politikai táborba tartoznak, számos témában nagyon hasonló állásponton vannak. Elutasítják az uniós migrációs paktumot, valamint ugyanaz a véleményük Orbán Viktorral Ukrajnát illetően és a V4-ek működésével, valamint Európa jövőjével kapcsolatban is. A szlovák miniszterelnök elmondta: nagyra értékeli azt a segítséget, amit jelenleg a magyar hadsereg nyújt Szlovákiának a szlovák légtér védelmében. Jelezte: ez a helyzet azért állt elő, mert az előző szlovák kormány szinte mindent átadott Ukrajnának, "ami csak volt", így jelenleg egyáltalán nincs olyan repülőgépe Szlovákiának, amely ezt a specifikus feladatot elláthatná.

Kérdésre válaszolva jelezte: Ukrajnát segíteni kell, de jelenleg is 1,5 milliárd eurót fizetnek nekik az EU alapjaiból, amivel az ukrán állam működését biztosítják. Hozzátette: Szlovákia humanitárius segítséget fog nyújtani, de fegyvereket nem szállít Ukrajnába, mert azok nem oldanak meg semmit. Arra is kitért: a szlovák elképzelés szerint több pénzt szeretnének az EU-tól az illegális migráció elleni harcra és az ukrajnai háború másodlagos hatásai ellen is.

Tragédiának nevezte, hogy a V4-eket működésképtelenné tették. Jelezte, továbbra is nyomást fog gyakorolni a cseh kormányfőre, hogy a leghamarabb hívja össze a V4-es csoport kormányfőinek ülését, és hogy ez a találkozó ne formális legyen, hanem azokkal a témákkal foglalkozzon, amelyek mind a négy országot érintik.

Ez az EU vége

Az Európai Unió jövőjével kapcsolatban leszögezte: "az Európai Unió végének kezdete", ha a tagállamoktól elveszik a vétójogot és jelentős biztonsági, politikai kérdésekben többségi döntés lesz. A szlovák kormányfő szólt az atomenergia elengedhetetlenségéről is, szerinte atomerőművek nélkül nehezen garantálható a megfizethető és megfelelő mennyiségű elektromos áram.

A szlovák-magyar együttéléssel kapcsolatban azt hangsúlyozta: kívánja, hogy Szlovákiában ez a kérdés soha többé ne legyen politikai viszályok tárgya, és hogy a két ország a kapcsolatok építésére fordítsa az energiáit. Hozzátette: ahhoz az elvhez tartja magát, hogy a Szlovák Köztársaság minden egyes polgárát ugyanúgy kell segíteni. Szorgalmazta határátkelőhelyek fejlesztését a két ország között, és jelezte azt is, hogy rövid időn belül a szlovák kormány egyes régiókban - például ahol a magyar lakosság is él - kihelyezett üléseket tart majd. Arra is kitért, hogy a szlovák nemzeti kisebbségi biztos pozícióját olyan ember fogja betölteni, aki a legerősebb kisebbséget, a magyart képviseli.

Robert Fico úgy fogalmazott: azt kívánja, hogy a Szlovákia és Magyarország közötti további együttműködés a "vissza nem térítendő kölcsönök" időszaka legyen. A magyar határvédelemhez nyújtott szlovák segítség és a szlovák légtérvédelemhez adott magyar segítség szerinte az ilyen "őszinte kölcsönök" megnyilvánulása, és ezekre szeretné építeni az együttműködést.