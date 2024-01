Nonszensznek nevezte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, hogy a hatóság politikai célkitűzések mentén nyomozna a Karácsony Gergely-féle 99 Mozgalom pénzgyűjtése miatt. A közéleti jelentőségű ügyek mellett Vágujhelyi Ferencet a Magyar Nemzet kérdezte a NAV fejlesztéseiről is. Ezek közül az államtitkár kiemelte, hogy új eljárást vezethetnek be a fiktív számlázás ellen. Beszélt még arról is, hogy a pénztárgépek és a számlázóprogramok után a cégek bérszámfejtő rendszereit is beköthetik az adóhivatalhoz. Kitért arra is, hogy a NAV jelenleg egymillió lezáratlan munka- és más jogviszonyt vizsgál felül.