Az eltűnt dolgai között volt az órája, aranylánca, és a kocsija. Az autót azonnal körözni kezdték, és már másnap, Tápiószelén meg is találták.

Egy 27 éves nő vezette, aki állította, a rendőröknek hogy, a tulajdonos beleegyezésével hozta el az autót, és vissza akarta vinni.

Mint később kiderült, korábban többször is volt már büntetve, ráadásul most is volt nála kábítószer. Ahogy az eltűnt aranylánc is nála volt.

