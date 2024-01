Brenner Koloman, a Jobbik főpolgármester-jelöltje levélben fogja kérni Karácsony Gergelyt és a budapesti képviselőket, hogy a Fővárosi Közgyűlés állítson fel egy vizsgálóbizottságot a Lánchíd-felújítás projektjének kivizsgálására. Erre azért van szükség, mert házkutatást tartottak a projektet kivitelező A-Híd Zrt.-nél a baloldalhoz köthető számlagyáras ügyvéd, Vig Mór ügyében.

Tegyük rendbe Budapestet, tegyük rendbe a Lánchíd ügyét. Felszólítom Karácsony Gergely főpolgármester urat, hogy állítson fel vizsgálóbizottságot a Lánchíd ügyében. Hiszen az nem lehet, hogy a Lánchidat, a főváros és a nemzet szimbólumát a korrupció gyanúja lengje körül - fogalmazott. Szerinte a vizsgálóbizottságnak arra kellene választ találnia, hogy összefügg-e a Lánchíd felújításának projektje az azt kivitelező cégnél történt házkutatással.

5 milliárd plusz

Csodához hasonlította átadáskor a Lánchidat Karácsony Gergely tavaly augusztusban. A munkálatok 2021-ben kezdődtek, a közbeszerzési eljáráson a Strabag is indult, végül az A-Híd Zrt. végezhette el a felújítást, bruttó 26,8 milliárd forint értékben.

A tender elnyerése egyébként nem volt botrányoktól mentes. A cég ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyerte meg a Lánchíd felújítására kiírt új eljárást a Karácsony Gergely vezette városházának köszönhetően, mint amennyiért Tarlós István korábbi főpolgármester idején végezte volna el a munkát.

A mintegy 23 százalékos drágulás mellett majdnem hatvanszorosára (!), 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós alatt zajló tenderhez képest a vállalkozónak járó előleget, a Tüttő Kata MSZP-s főpolgármester-helyettest év végi bulin vendégül látó céget terhelő kötbért viszont megfelezték.

Tarlós idején, 2019 szeptemberében négy érvényes ajánlat érkezett, a legkedvezőbbet az A-Híd adta, amely akkor bruttó 21,8 milliárdot kért volna a Lánchíd felújításáért. A cég ugyanakkor Karácsonyék időszakában már 26,8 milliárdért vállalta el az eredetinél egyébként kevesebb feladatot magában foglaló megbízást.

Múlt héten derült ki, hogy házkutatást tartott az adóhatóság a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél. Tavaly év végén vizsgálódott a nyomozó hatóság a magyar építőipar egyik meghatározó szereplőjénél. A hatósági intézkedés a sok száz milliós számlagyár ügyébe belebukó, jelenleg is letartóztatásban lévő egykori ügyvéd, Vig Mór elleni eljárás keretében történt.

A Mandiner levélben fordult az adóhatósághoz, mely válaszában ugyan nem utalt az A-Híd Zrt.-re, de Vig Mórra azonban igen. A NAV azt közölte: egy praxisától eltiltott budapesti ügyvéd tevékenysége miatt elrendelt nyomozás során 33 fővárosi helyszínen kutattak,

és foglaltak le dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt és készpénzt.

Visszatérve a házkutatáshoz, azzal kapcsolatban a Mandiner kérdéseket küldött a budapesti városvezetésnek. Karácsonyéktól elsősorban azt szerették volna megtudni, hogy nekik milyen információik vannak a Vig Mórral kapcsolatos botrányról. Ez már csak azért is érdekes, mert a Vig-ügynek politikai szála is lehet, legalábbis erre lehet következtetni a Demokratikus Koalíció egyik politikusának elszólásából.

Szaniszló Sándor polgármester ugyanis korábban a baloldal külföldi kampányfinanszírozásával kötötte össze a számlagyáras eljárást.

Hétfőn felmerült, hogy már Karácsony Gergelyig is elért az Amnesty-vezér testvérének bűnügye. Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP budapesti frakcióvezetője arra emlékeztetett, hogy a felújítás sokkal drágábban valósult meg, mint ahogyan eredetileg tervezték.

Nemzetközi csalás, korrupció, erőszak

Nem sokkal a letartóztatása után az is nyilvánosságra került, hogy nem ez Vig Mór egyetlen ügye: a férfi egy jelenleg is körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban, valamint vesztegetési ügyben két éve jogerősen is elítélték. A férfit korábban azzal is meggyanúsították, hogy megverette felesége volt párját, igaz, ezt az eljárást végül bizonyítékok hiányában megszüntették.

Az ügy ugyanakkor ezzel még nem ért véget, mert a sértett pótmagánvádat nyújtott be, amit a bíróság befogadott, így ez a súlyos testi sértés kísérlete miatt indult eljárás a Budai Központi Kerületi Bíróságon (BKKB) jelenleg is folyamatban van.

Homályos cégügyek

A sajtó Vig homályos cégügyeiről is lerántotta a leplet: kiderült, hogy Büro Cégkezelő Kft. néven egy cégtemetőként is működő szolgáltató köthető a jogászhoz, amely a II. kerületi Keleti Károly utca egyik földszinti üzlethelyiségébe van bejegyezve, majd az is megjelent, hogy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasának egyik vállalkozása is ehhez a szolgáltatóhoz került.

Ismert jogvédő a bukott ügyvéd testvére

Fontos körülmény, hogy Vig Mór az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére. A hazánk lejáratásában élen járó jogvédő ráadásul régi szereplője a magyar közéletnek, pontosabban inkább a Soros-hálózatnak: dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Soros-alapítványnak nevezett Open Society Foundationsnél is.