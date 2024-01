Sűrű évre számíthatunk Magyarországon diplomáciai szempontból – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió reggeli műsorában. Jövő héten érkezik a moldáv miniszterelnök, és készül a kormány a soros uniós elnökség betöltésére. A kormányfő kiemelte Robert Fico magyarországi látogatását, mert ez megerősíti a kétoldalú szlovák-magyar kapcsolatokat. A szlovák kormányfőt negyedszerre választották meg, és 33-szor volt már kétoldalú találkozó – tette hozzá.

A régi harcosok visszatérése mindig lökést ad a kétoldalú kapcsolatoknak – fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint az új román miniszterelnök is jó lehetőséget tartogat az együttműködésre. – Mára lényegében csak pozitív elemei maradtak a szlovák-magyar kapcsolatoknak – jegyezte meg a kormányfő. Beszámolt arról is, hogy felállítottak egy munkacsoportot, miként lehet a határ mentén élő magyarok és szlovákok életét tovább javítani.

Orbán Viktor felidézte, hogy hazánkban járt a vietnámi kormányfő is. Az elemzések a leggyorsabban fejlődő tíz ország közé teszik Vietnámot – emlékeztetett. Ebben nagy gazdasági potenciál van. Most azon dolgozunk, hogy a kereskedést kiegészítsük beruházásokkal. Megállapodtunk több magyar termék könnyebb feltételekkel való szállításáról – ismertette a miniszterelnök. Jelezte, hogy egy nagyon szívélyes találkozón vannak túl.

„Nincs az a pénz, amiért beengednénk a migránsokat az országba és beengednénk az LMBTQ-propagandistákat az iskolákba”

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy választások jönnek az Unióban is, és számos olyan vezető van, aki túl akar élni. – Amikor nincs választás, akkor lehet mismásolni, és ez Brüsszelben is így van. Az emberek nem értik azt a brüsszeli nyelvet, amit beszélnek, el kell kezdeni egyenesen beszélni, és ez történik most – jelezte a kormányfő. Ursula von der Leyen európai parlamenti felszólalását úgy értékelte, hogy a bizottsági elnök végre kimondta, hogy mi a baja a brüsszeli testületnek a magyarokkal: nem engedjük be a migránsokat az országba és az LMBTQ-aktivistákat az oktatási intézményekbe. Nincs az a pénz, amiért beengednénk a migránsokat az országba és beengednénk az LMBTQ-propagandistákat az iskolákba – jelentette ki a miniszterelnök.

A háborúról, a genderről és a családról fog szólni az uniós választás - mondta Orbán Viktor. Világosan kiderült, hogy mellébeszélés volt a jogállamiságról szóló beszéd. Maga Brüsszel ismerte el a hazai igazságszolgáltatási rendszer és a közbeszerzések területén való előrelépéséket és jó működését. A háború, a gender és a migráció a valós probléma, és ezekben az ügyekben nem fogunk engedni - tette hozzá.

Ezért volt fontos a nemzeti konzultáció

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a magyar nemzet esetében a mély nemzeti gondolatok nagyon erősek, és ezt bizonyítja a nemzeti konzultáció is. Az, hogy több mint 1,5 millió ember visszaküldte az íveket, az nem egyszerűen pozitív visszhangot váltott ki, hanem akciót váltott ki. Óriási előnye ennek a közösségnek, hogy 1000 év után is megvan a nemzeti tudat - ismertette a kormányfő. Mindezt Nyugaton nacionalizmusnak nevezik. A tavalyi év különösen nagyon nehéz volt, meggyötört minket a tavalyi év, de sikerült túljutni ezen. Az egész nemzeti konzultáció a közös cselekvés képessége miatt volt fontos - mondta a kormányfő.

A magyar gazdaság az uniós pénzek nélkül is válságálló