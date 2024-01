A telefon tulajdonosa dönti el, hogy maga javítja-e meg. Otthon is javítható okostelefonokat gyártanak. Ez jó a felhasználónak és a bolygónak is. Egyelőre a Nokia G22 és a Nokia G42 5G az első két olyan okostelefon, amelyeket úgy terveztek és gyártottak, hogy otthon is megjavíthassuk őket. Így az iFixit eredeti pótalkatrészeivel, az útmutatókkal és néhány egyszerű eszközzel, bárki elvégezheti a javításokat otthon.