A WHO (World Health Organization) által készített, 2023-ban publikált felmérés szerint a világ teljes lakosságának több mint 90%-a élete során érintetté válik krónikus derékfájásban. A Mozgásklinika a népbetegségre saját manuálterápiás kezelést fejlesztett ki, amely tudásra országos franchise hálózatot épít. Idén január 18-án újabb helyszínnel bővült a Mozgásklinika meglévő hálózata, hiszen már Óbudán is elérhetők a manuálterápiás és gyógytorna szolgáltatások, így a szűken vett Pilis-Dunakanyar térségben élőkkel együtt, közel 260.000 fő ellátása biztosított a jövőben. Ezzel egyidőben a Mozgásklinika ingyenes online szűrőprogramot is indított, ami bárki számára lehetővé teszi saját mozgásszervi állapotának feltérképezését.