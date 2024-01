Számos balliberális médium különösnek találta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök vendéglátóként kézenfogva kísérte munkahelyén, a Karmelita kolostorban vietnámi kollégáját. Azt ugyanakkor még a témában cikket írni szükségesnek látó Telex is elismerte, hogy „az előző vietnámi miniszterelnök még 2017-ben Hanoiban ugyanúgy kézen fogta Justin Trudeau kanadai kormányfőt, és arra is láttunk példát, hogy a vietnámi elnök a dél-koreai pénzügyminiszterrel sétált így. Vietnámban ugyanis ez a szeretet általános megnyilvánulása, és teljesen elfogadott, ha barátok így mutatkoznak a nyilvánosság előtt."

Mindemellett szombat délután válaszolt a dollármédiának Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke: „Ez Vietnámban bevett szokás, annak a kultúrának a része, bizalomról és nyitottságról tanúskodik. Mi tiszteljük a vendégeink kultúráját és szokásait."

A balliberálisok valós vagy tettetett értetlenkedése azért is furcsa, mert mindeközben éppen az MSZP-SZDSZ-kormányzatok idején történtek emlékezetes diplomáciai hibák. Ezek közül több kifejezetten sértő volt bizonyos közösségekre nézve.

Gyurcsány Ferenc kormányra kerülését követően, a 2005. január 18-i holokauszt-megemlékezésen beszédet mondott a Dohány utcai Zsinagógában. A balliberális kormányfő a megváltó által elrendelt sorsról, illetve a megváltóhoz imádkozó zsidókról beszélt. Mindez azért is volt megdöbbentő és sértő, mert a megszólalás szöges ellentétben állt a zsidó felekezet hitelveivel. Eszerint csak várják a megváltó eljövetelét, így nem imádkoznak hozzá és nem is tulajdonítanak neki sorsszerű tetteket.

Egy másik alkalommal, 2005 februárjában, az MSZP 15. születésnapi ünnepségén arról beszélt egy Szaúd-Arábia-Magyarország labdarúgó-mérkőzést kommentálva, hogy „...a mi fiaink pedig halált megvető bátorsággal küzdöttek ezen terroristák ellen, és ilyen esetben a döntetlen idegenben, ez egy fantasztikus eredmény". A szaúdi nagykövet jegyzéket küldött a Külügyminisztériumba, Gyurcsány pedig bocsánatkérésre kényszerült. Ennek ellenére Szaúd-Arábia hazahívta budapesti nagykövetét, és lemondta Szili Katalin házelnök szaúd-arábiai látogatását.

A 2006-os kampányban, amikor a balliberális média széles frontja támogatta Gyurcsányt, a kormányfőnek katolikusokat is sikerült megsértenie. Ugyanis pár nappal a választások előtt a TV2 egyik műsorában arról beszélt, hogy fiatalkorában nemcsak elsőáldozó volt, hanem „bérmálkozott is egy darabig", „ahogyan kell". A bérmálkozás szentség, egyben egy egyszeri és megismételhetetlen esemény a katolikusok életében.

A balliberális kormányfőnek nem ez volt az első sértő megnyilvánulása a legnagyobb magyar vallási közösséggel szemben. 2004. február 20-án ugyanis az akkor még sportminiszter egy fórumon kijelentette: „Lehet, hogy ez Mária országa, de ahogy látom, Mária a kezét mindenképpen levette róla, és csak mi vagyunk itt, mi tudjuk formálni." Gyurcsány telefonon emiatt is kénytelen volt elnézést kérni Veres András püspöktõl, a Magyar Katolikus Püspöki Kar titkárától.

Szintén emlékezetes volt, amikor Lamperth Mónika MSZP-s miniszter nem értett szót egy ortodox zsidó fiatalemberrel a Szigeten. Az esetről 2003-ban számolt be a Hír TV. A belügyminiszter kezet akart fogni az említett fiatalemberrel, aki angolul jelezte: a zsidó kaszthoz tartozom, és nem érinthetem meg önt. A miniszternő erre újra kezet akart fogni, miközben kínos angolsággal be is mutatkozott: Hi, I am Mónika Lamperth.

Végül, de nem utolsósorban, Medgyessy Péter kormányfő felesége, Csaplár Katalin egy alkalommal szintén súlyosan megsértette a ceremoniális szabályokat. 2002 decemberében a Nobel-díjak átadási ünnepségét követő vacsorán annak ellenére rágyújtott egy cigarettára, hogy rajta kívül senki sem dohányzott a teremben. Az esetet az élőben közvetítő svéd televízió is megörökítette.