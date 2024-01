Egy 68 éves asszony hívta fel a rendőrséget január 18-án délelőtt, mert kirabolták. A pár utcára lévő temetőbe indult biciklivel, majd az egyik kereszteződésnél leszállt a bicikliről és gyalogolni kezdett. Ekkor valaki hátulról ellökte, amitől a földre esett. Felnézve azt látta, hogy a támadója megfogja a táskáját és elszalad vele.

Az asszony megpróbálta követni a rablót, akit többen és észrevettek menekülés közben, két férfi meg is jegyezte, milyen ruha volt rajta. A rendőrök a személyleírások alapján átfésülték a várost, majd gyorsan el is fogták a férfit. A 26 éves miskei férfi elismerte a rablást és elmondta, hogy a pénz egy részét azonnal elköltötte egy boltban és egy trafikban. Azt is elmondta, hogy a pénzt kivette a táskából, amit ezek után eldobott.

A rendőrök őrizetbe vették a férfit és javasolták a letartóztatását.

