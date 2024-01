Több százmilliós számlagyár működtetése, nemzetközi csalás egy körözött bűnözővel, vesztegetés, súlyos testi sértés kísérlete – többek között ezekkel a bűnügyekkel hozta korábban összefüggésbe a hatóság azt a Vig Mórt, akivel kapcsolatban hétfőn az atv.hu megírta, két év alatt a Lánchíd kivitelezését végző A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalt a praxisától eltiltott jogász cégének, a Sunstrike Hungary Kft-nek. Ezt követően ebből az összegből továbbutaltak 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára.

Mindezzel kapcsolatban az A-Híd Zrt. azt közölte, a Pestisrácokkal, hogy

az A-Híd Zrt.-nek nem kivitelezésre vonatkozó és nem kivitelezéshez kapcsolódó szerződése volt az eljárás alatt álló céggel, az nem kapcsolódott közbeszerzésen elnyert projekthez, így értelemszerűen a Lánchíd felújításához sem. A szerződések teljesítését az A-Híd Zrt. felé igazolták, a kiállított számlák ellenértéke kizárólag az eljárás alatt álló cég számlájára került utalásra. Külső cégek gazdálkodására, kapcsolatrendszerére és egyéb működésére a teljesítésen túl az A-Híd Zrt.-nek semmilyen rálátása és ráhatása nincs. Adatszolgáltatóként a hatósági eljárás egyéb részleteit (okát, résztvevőit, helyszíneit stb.) nem ismerjük, de mi is megdöbbenve olvassuk az arról szóló sajtóhíreket, így azt is, hogy a hatósági eljárással érintett cég az ATV-vel beszállítói kapcsolatban állva az ATV-nek is kárt okozott. Hangsúlyozzuk, hogy az A-Híd Zrt. nem alanya a hatósági eljárásnak, csak a külső cégekkel kapcsolatos adatokat szolgáltatott a NAV felé. Az A-Híd Zrt., mint minden nagyvállalat, több ezer külső céggel állt, illetve áll kapcsolatban, és nem ez az első eset, hogy a hatóságok információkat kértek tőlünk. Ahogyan az eddigiekben, ebben az esetben is maradéktalanul eleget tettünk az adatszolgáltatási kötelezettségeinknek, a jogszabályokat mindenben betartva működünk, és természetesen a későbbiekben is együttműködünk a hatósággal.

Mutatjuk, miért megdöbbentően súlyos a Lánchíd-botrány

Mint arról korábban beszámoltunk, a mostani fejlemények pontos megértéshez mindenképpen fel kell idézni, hogy az előző, Tarlós István vezette Fővárosi Önkormányzat még 2019 előtt tendert írt ki a Lánchíd felújítására, amelyet első alkalommal is a későbbi nyertes, az A-Híd Zrt. nyert meg. A projekt 35 milliárd forintba került volna, a híd renoválása mellett azonban tartalmazta a Széchenyi téri villamosalagút és a Váralagút felújítását is. Az ajánlatban bruttó 21,8 milliárd forintos végösszeg szerepelt csak a Lánchíd felújítása kapcsán.

2019 őszén Karácsony Gergely és csapata győzött az önkormányzati választásokon, és azóta sem tudni pontosan, hogy miért, de érvénytelenítette az előző városvezetés által kiírt tendert, és kétszer is újat írtak ki. Először 2020 januárjában minősítettek minden beérkező ajánlatot érvényesnek, ám túl költségesnek, ezért újabb fordulóra került sor, amelyet ismét az A-Híd Zrt. nyert meg. A munka másfél éves csúszással 2021 márciusában kezdődött, és már nem tartalmazta a Széchenyi téri villamosalagút és a Váralagút renoválását.Mindezek mellett az A-Hídnak hatvanszor annyi előleget fizettek ki, mint a korábbi városvezetés által kiírt tenderben, amit Karácsonyék választási győzelmük után érvénytelenítettek.

Ötmilliárd forintos emelkedés

A beruházás bekerülési költsége kapcsán így is több félreértésre okot adó körülmény maradt. Még a volt indexesek blogja, a Telex is foglalkozott a Lánchíd-felújítással, és a portál 18,8 milliárdos végösszeget társított a projekthez. Ami igaz is, csakhogy ez nettó bekerülési ár, a főváros pedig a bruttó összeget fizette ki.

Karácsonyék hídfelújítási projektjének végösszege bruttó 26,7 milliárd forint lett, ami 4,9 milliárddal, vagyis kerekítve ötmilliárd forinttal került többe, mint amiről Tarlós István idejében szó volt – ami 21,8 milliárd forint volt.

Itt érdemes arra is emlékeztetni, hogy még 2020 decemberében Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ akkori vezérigazgatója cáfolta az Indexnek, amikor egyértelművé tette: nem igaz, hogy a Lánchíd felújítására kedvezőbb ajánlatot kapott a főváros,

AZ ÁR UGYANIS NEM CSÖKKENT, HANEM NŐTT 5 MILLIÁRD FORINTTAL.

Ezt megelőzően ugyanis a Fővárosi Önkormányzat közleményt adott ki arról, hogy a Lánchíd kedvezőbb feltételekkel újulhat meg, miután a korábbinál 8,5 milliárd forinttal olcsóbb ajánlat érkezett a beruházás kivitelezésére. Mint írták, így a korábbi 35,3 milliárd forint helyett, az eddigi legalacsonyabb árból, 26,8 milliárd forintból újulhat meg a Lánchíd.

Vitézy Dávid azonban felhívta a figyelmet, hogy ezt a 26,8 milliárdos ajánlatot nem lehet összehasonlítani a korábbival, ahogy a Főpolgármesteri Hivatal teszi, hiszen abban benne volt a Széchenyi István téri villamos-aluljáró rekonstrukciója, a tartalékkeret, sőt még az áfa is. Ebben a korábbi ajánlatban a Lánchíd felújítására eső rész bruttó 21,3 milliárd forint volt, ezt kell a mostani ajánlathoz mérni – hívta fel a figyelmet Karácsonyék hazugságára két évvel ezelőtt Vitézy. A Lánchíd felújításának ára tehát az előző, Tarlós István irányításával kiírt, majd az új, baloldali városvezetés által 2020 elején érthetetlen okokból érvénytelenített pályázat áraihoz képest több mint 5 milliárd forinttal drágult egyetlen év alatt.

Tarlós: Ez a legproblémásabb rész

Az alagút nélküli változatot összehasonlítják az alagútfelújítást is tartalmazó változattal, ami ötven százalékkal nagyobb projekt: ez óvodás trükk. Nem is értem, miért erőltetik - erről pedig már Tarlós István beszélt, visszatérve Karácsony Gergely és Kiss Ambrus azon nyilatkozatára, amely szerint ők olcsóbban, 26,7 milliárd forintért újították fel a Lánchidat, mint ahogy a korábbi városvezetés tervezte – 35 milliárd forintos végösszeggel. Tarlós István a Karácsonyék által kötött szerződésben a legproblémásabbnak a hatvanszorosára emelkedett előleg összegét és a megfeleződött kötbért nevezte.

Közel másfél milliárd forint kerülhetett a Lánchíd felújítójától a számlagyáros Vig Mór cégéhez

Az egész eljárás gyanús voltát erősíti, hogy hétfőn látott napvilágot, hogy két év alatt 1,4 milliárd forintnyi összeg mehetett a Lánchíd kivitelezőjétől, az A-HÍD Zrt-től a számlagyárügy gyanúsítottjának cégéhez. Mint ismert, a NAV vizsgálódik egy olyan ügyben, amelynek egyik érintettje az A-Híd Zrt., a másik pedig a közelmúltban számlagyár működtetésének gyanújával őrizetbe vett Vig Mór ügyvéd, illetve az ő egyik érdekeltsége, a Sunstrike Hungary Kft. Vig Mórt különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanújával fogták el december elején. Az atv.hu úgy értesült: a NAV nyomozása során többek között azt vizsgálja, hogy az A-Híd Zrt. számlájáról 2020 novembere és 2022 júliusa között átutaltak-e 1,4 milliárd forintot a Sunstrike Hungary Kft. számlájára, illetve a kft.-től ezt követően továbbutaltak-e 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára.

A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számláról.

A 2023 februárjában indult nyomozás során az adóhatóság azt is vizsgálja, hogy érkeztek-e utalások Vig ügyvédi letéti számlájára azt követően, hogy az ügyvédet a Kúria jogerősen 2022 januárjában bűncselekmény elkövetése miatt eltiltotta az ügyvédi hivatás gyakorlásától, és ezt követően a Budapesti Ügyvédi Kamara törölte a kamarai nyilvántartásból.

Mint arról korábban beszámoltunk, vizsgálóbizottság felállítását szeretné a Lánchíd felújítása kapcsán Brenner Koloman, a Jobbik főpolgármester-jelöltje is. Szerinte arra kellene választ találni, hogy összefügg-e a Lánchíd felújításának projektje az azt kivitelező cégnél történt házkutatással. Ismert, nemrég házkutatást tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az A-Híd Zrt.-nél, annál a cégnél, amely a Lánchíd felújítását végezte.

A Lánchíd felújítása kapcsán érdekes mellékkörülmény, hogy Tüttő Kata MSZP-s főpolgármester-helyettes éppen akkor vett részt az A-Híd karácsonyi buliján, amikor a cég éppen elnyerte a korábbihoz képest ötmilliárd forinttal drágább tendert.

Házkutatás

Január 11-én derült ki, hogy házkutatást tartott az adóhatóság a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél. Tavaly év végén vizsgálódott a nyomozó hatóság a magyar építőipar egyik meghatározó szereplőjénél. A hatósági intézkedés a sok száz milliós számlagyár ügyébe belebukó, jelenleg is letartóztatásban lévő egykori ügyvéd, Vig Mór elleni eljárás keretében történt.

A Mandiner levélben fordult az adóhatósághoz, mely válaszában ugyan nem utalt az A-Híd Zrt.-re, de Vig Mórra azonban igen. A NAV azt közölte: egy praxisától eltiltott budapesti ügyvéd tevékenysége miatt elrendelt nyomozás során 33 fővárosi helyszínen kutattak

és foglaltak le dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt és készpénzt.

Visszatérve a házkutatáshoz, azzal kapcsolatban a Mandiner kérdéseket küldött a budapesti városvezetésnek. Karácsonyéktól elsősorban azt szerették volna megtudni, hogy nekik milyen információik vannak a Vig Mórral kapcsolatos botrányról. Ez már csak azért is érdekes, mert a Vig-ügynek politikai szála is lehet, legalábbis erre lehet következtetni a Demokratikus Koalíció egyik politikusának elszólásából.

Szaniszló Sándor polgármester ugyanis korábban a baloldal külföldi kampányfinanszírozásával kötötte össze a számlagyáras eljárást.

Múlt hétfőn felmerült, hogy már Karácsony Gergelyig is elért az Amnesty-vezér testvérének bűnügye. Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP budapesti frakcióvezetője arra emlékeztetett, hogy a felújítás sokkal drágábban valósult meg, mint ahogyan eredetileg tervezték.

Nemzetközi csalás, korrupció, erőszak

Nem sokkal a letartóztatása után az is nyilvánosságra került, hogy nem ez Vig Mór egyetlen ügye: a férfi egy jelenleg is körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban, valamint vesztegetési ügyben két éve jogerősen is elítélték. A férfit korábban azzal is meggyanúsították, hogy megverette felesége volt párját, igaz, ezt az eljárást végül bizonyítékok hiányában megszüntették.

Az ügy ugyanakkor ezzel még nem ért véget, mert a sértett pótmagánvádat nyújtott be, amit a bíróság befogadott, így ez a súlyos testi sértés kísérlete miatt indult eljárás a Budai Központi Kerületi Bíróságon (BKKB) jelenleg is folyamatban van.

Homályos cégügyek

A sajtó Vig homályos cégügyeiről is lerántotta a leplet: kiderült, hogy Büro Cégkezelő Kft. néven egy cégtemetőként is működő szolgáltató köthető a jogászhoz, amely a II. kerületi Keleti Károly utca egyik földszinti üzlethelyiségébe van bejegyezve, majd az is megjelent, hogy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasának egyik vállalkozása is ehhez a szolgáltatóhoz került.

Ismert Soros-jogvédő a bukott ügyvéd testvére

Fontos körülmény, hogy Vig Mór az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére. A hazánk lejáratásában élen járó jogvédő ráadásul régi szereplője a magyar közéletnek, pontosabban inkább a Soros-hálózatnak: dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Soros-alapítványnak nevezett Open Society Foundationsnél is.