A Soros-hálózat egyik befolyásos közép-európai élharcosával találkozott a napokban Donáth Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője, akit a párt január 28-i rendkívüli tisztújításán ismét elnökké választanak, hiszen ő az egyetlen jelölt a tisztségre. A generációkon átívelő kommunista, illetve balliberális politikus dinasztiát képviselő Donáth Anna ma is internacionalista-globalista érdekek mentén politizál, amit az elmúlt években Brüsszelben csúcsra járatott. Nem véletlen tehát, hogy újabban ő a nemzetközi új marxista baloldal hazai kiszemeltje, aki most a Momentum elnökeként ismét teljes erőbedobással visszatérhet a magyar belpolitikai küzdőtérre. Ebben a szerepkörben is erős külföldi támogatást élvezhet Donáth Anna, vélhetően ezért is találkozott január közepén a bolgár Ivan Krastevvel, aki régi bizalmi embere Soros Györgynek és fiának, Alex Sorosnak. A Momentum politikusának Facebook-bejegyzéséből kiderül, hogy szívélyes légkörű eszmecserén elsősorban az ellenzék helyzetét értékelték, amiről a bolgár politológus lesújtóan nyilatkozott.

Donáth Anna a posztban idézte is Krastevet, akinek véleményét a magyar ellenzék bénultságáról, az önjelölt "alternatívalátszatok" hübriszéről fájóan pontosnak érezte. A Momentum hamarosan hivatalba lépő új elnöke úgy jellemezte Soros emberét, mint akit nem hiába tartanak a közép-európai politikai folyamatok legkiemelkedőbb szakértőjének, mivel „Krasztev gyakran pontosabban fogja meg a régiónkon belül zajló folyamatokat, mint arra a helyi elemzők képesek.” Ezután arra a következtetésre jutottak, hogy az ellenzéki térfélen valós alternatívát csak az hozhat, akiben megvan ugyanaz a „killer instinct” (gyilkos ösztön - a szerk.), mint Orbán Viktorban.

Az idézett posztból ugyan nem sok lényeges információ derült ki a beszélgetés tartalmáról, de két dolog biztosan látható:

1. A globalista hálózat a hazai szövetségeseinek 2022-es súlyos választási veresége után sem mondott le a szuverenista Orbán-kormány megbuktatásának szándékáról, amire ugyan legközelebb csak 2026-ban lesz lehetőségük, de addig is minden követ megmozgatnak, már a június 9-ei európai parlamenti választásokon is, hiszen a Nyugaton is egyre erősebb társadalmi elégedetlenség miatt veszélyben érzik a brüsszeli hatalmi pozícióikat.

2. Orbán Viktort tekintik az első számú közellenségnek, akivel szemben gőzerővel próbálnak felépíteni egy reményeik szerint esélyes kihívót.

Ezek után lássuk, ki is az a bolgár politológus, akivel Donáth Anna ilyen fontos megbeszélést folytatott!

Bizalmi pozíciókban Soros szervezeteinél

Ivan Krastev igazgatósági tagja Soros György zászlóshajójának, az Open Society Foundations (OSF), vagyis a Nyílt Társadalom Alapítványok elnevezésű szervezetnek. Ezen kívül alapító tagja Soros másik fontos NGO-jának, a Külkapcsolatok Európai Tanácsának, valamint részt vesz a Nemzetközi Válságcsoport kuratóriumának munkájában is. Továbbá Krastev a szófiai Liberális Stratégiai Központ elnöke, a bécsi Társadalomtudományi Intézet (IMW – Institute of Human Sciences) állandó munkatársa, a berlini Robert Bosch Stiftung Richard von Weizsäcker-ösztöndíjasa is volt. Jelenleg Bécsben él, de rendszeresen publikál a nemzetközi balliberális média meghatározó lapjaiban, a New York Times véleményrovatának állandó szerzője. Írásaiban gyakran foglalkozik a kelet-európai országokkal, és többek között arra keresi a választ, hogy milyen okok vezettek a liberalizmus válságához.

Krastev 2004 és 2006 között a volt olasz miniszterelnök, Giuliano Amato által vezetett Nemzetközi Balkán-bizottság ügyvezető igazgatója volt. Főszerkesztőként irányította a Foreign Policy amerikai folyóirat bolgár kiadását, és tagja volt a londoni International Institute for Strategic Studies-nek (IISS, 2005-2011). 2016 óta a londoni School of Civic Education igazgatója/kuratóriumi tagja, amely a Directorate General of Democracy (DGII) égisze alatt működő politikai tanulmányokat folytató iskolák szövetségének tagja.

Krastev a magyar fővárosban is szerepelt már, előadóként fellépett a Karácsony Gergely által kezdeményezett Budapest Fórumon, 2022 szeptemberében.

Magyargyalázó kijelentések

Gyakran foglalkozik a rendszerváltozás utáni demokratizálódással, EU-politikával, az orosz-ukrán háborúval. Magyarországról ritkábban ír, de az egyik legutóbbi ilyen elemzésében egészen döbbenetes képet festett hazánk uniós szerepéről, és mindenek előtt démonizálta Orbán Viktort. A Financial Timesban december 15-én megjelent publicisztikájának már a címe megadta az alaphangot: „The EU still has an Orbán problem”, vagyis „Az EU-nak még mindig Orbán-problémája van”. Krastev a múlt év decemberi uniós csúcstalálkozó történései kapcsán azt taglalta, hogy a magyar miniszterelnök ambíciói szerinte messze túlmutatnak egy 10 milliós ország irányításán. „Orbán egy új Európa vezetője akar lenni” – írta a Soros-megbízott politológus. Ezután részletesen kifejtette, hogy szerinte mit jelent az EU „Orbán-problémája”. „Bár a csúcstalálkozó a magyar miniszterelnök elszigetelődésének újabb demonstrációja volt, az is megmutatta, hogy miközben Orbán időnként elhagyja a termet, nem az a törekvése, hogy kilépjen az EU-ból. Ha pedig az EU nem tudja megoldani Orbán-problémáját, akkor egyre nagyobb a veszélye a további széttagoltságnak és a politikai bénultságnak. Már rég eljött az ideje, hogy az európai vezetők újra elolvassák a Habsburg-birodalom felbomlásának történetét és a magyarság ebben játszott meghatározó szerepét.”

Krastev ezzel szintet lépett a Soros-hálózat évek óta ismert, szisztematikus hazánk ellen folytatott lejárató kampányában, ugyanis már nem egyszerűen Orbán Viktort és kormányát, hanem az egész magyarságot kiáltotta ki Európa ellenségének. Az egyébként történelmietlen, hamis interpretáció nyilvánvaló célja az volt, hogy a magyarokat összeférhetetlen, rebellis népségként bélyegezze meg, akik most az Unió szétverésén dolgoznak. Megjegyzendő, hogy a saját, globalista szempontjukból is elég szerencsétlen volt az EU-t a Habsburg Birodalomhoz hasonlítani, hiszen ezzel éppen a szuverenisták álláspontját erősítette, akik éppen egy új, Brüsszel-központú birodalom létrehozásától óvnák Európa népeit.

Az is figyelemre méltó, hogy az egyik magyarországi párt vezetője, európai parlamenti képviselője, Donáth Anna példaképként tekint erre a bolgár politológusra, aki egy vezető nemzetközi lap hasábjain gyalázza a magyarságot.

Bécsbe ment Krastevhez a Partizán

A hazai médiában ritka szereplő bolgár politológus külföldi médiumoknál megjelent írásait vagy könyveit főleg a 444, a HVG és az azonnali.hu oldalain idézik. Érdekes egybeesés, hogy a szélsőbaloldali aktivistából médiaszereplővé avanzsált Gulyás Márton is éppen Krastevvel készített interjút a közelmúltban. A Partizán stábja tavaly decemberben Bécsbe utazott a beszélgetésért, valamiért nagyon fontos lehetett, hogy Sorosék egyik bizalmasával elemezzék az ukrajnai háború fejleményeit, a lengyel patrióta kormány bukását, vagy azt, hogy milyen hatással lesz ránk, ha Donald Trump nyeri az amerikai elnökválasztást. Sőt, még azt is megkérdezték Krastevtől, hogy szerinte ki Orbán Viktor valódi példaképe. A politológus szerint az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu és az általa létrehozott politikai modell az, ami lenyűgözi a magyar kormányfőt és világszerte a „nacionalista konzervatív” tábort. Krastev úgy jellemezte Izraelt, mint egy apró, de rendkívül fejlett országot, amelynek van atomfegyvere és szuverén. Ami még érdekesebb és tökéletesen rámutat a Soros-féle nyílt társdalom eszményképét hirdetők gondolkodásmódjára, Krastev következő megjegyzése volt: „Izrael ugyan demokrácia, de nagyon is etnikai alapú demokrácia, egy zsidó állam.” Ebből a néhány mondatból is világos, hogy Soroséknak és a velük együttműködő brüsszeli elitnek valójában nem a demokrácia minőségével van problémájuk, amikor például Magyarországot bírálják, hanem a magyar nemzetállam és általában a nemzetállamok állnak útjukban.

Alex Soros szárnysegédje

Krastev egyébként gyakran tűnik fel Alex Soros társaságában, erre példa a New York Post egyik cikkében is megtalálható. Ebben arról írtak, hogy Alex Soros bejáratos Joe Biden adminisztrációjához a Fehér Házba, ahová több alkalommal elkísérték őt az OSF egyes vezetői, így Ivan Krastev is. Máskor közösen tartottak előadást, például a Párizsi Béke Fórumon és a European Forum Alpbach egy eseményén.

A már említett Külkapcsolatok Európai Tanácsa nevű Soros-szervezetnél - ahol igazgatósági elnök Krastev - a Magyarországgal foglalkozó csoportban feltűnt Soros György és fia több hazai ellenzéki szereplővel, így például Bajnai Gordon volt miniszterelnökkel együtt. Krastevet 2022 elején a kontra.hu cikkében is összekötötték Sorosékkal a magyar baloldalt kutatásokkal, elemzésekkel segítő Globsec szervezettel kapcsolatos tényfeltáró írásukban.

Mindezek ismeretében kijelenthető, hogy Donáth Anna első kézből kaphatott információkat a baloldal külföldi megbízóinak szándékairól és elvárásairól.