A büntetett előéletű férfi korábban többször is megverte és fenyegette a volt élettársát, ezért távoltartást is elrendeltek ellene. Ezek miatt a nő egy anyaotthonba költözött, amit elmondott a férfinak is. Erre a férfi 2021 januárjában nyugtatókat vett be, alkoholt ivott, majd átment a nő családjához, ahol arra kérte a rokonokat, hadd aludjon ott. A család ezt nem akarta, elküldték onnan, bezárták a kaput és a kutyát is elengedték az udvaron.

A férfi azonban később visszament, átmászott a kerítésen és bejutott a házba. A nő testvére, annak élettársa és a gyerekük egy ágyban aludtak.

A férfi egy recés konyhakéssel a kezében odalépett és a gyerek felé szúrt, közben azt kiabálta, hogy "Megölöm a fiadat, meghaltok".

Az apának sikerült kivédenie a szúrást a kezével, a gyereket pedig az anyja kirántotta az ágyból. A férfi ezek után legalább ötször megszúrta az apát, aki életveszélyesen megsérült. A szúrások elérték a mellkasát, hasát, megsérült a mája, eltört az egyik bordája, légmelle alakult ki. Az egyik szúrás olyan erejű volt, hogy majdnem leszakította az apa karját. Végül az anya kiabálásra egy másik rokon is felébredt a szobában, aki megfékezte a támadót. A férfi végül elmenekült.

A megkéselt apát a rokonok segítsége, valamint a gyors orvosi ellátás mentette meg.

A Szegedi Törvényszék első fokon 14 év fegyházbüntetésre ítélte a férfit. Ezt másodfokon, a Szegedi Ítélőtábla 16 év 6 hónap fegyházbüntetésre súlyosította – írja közleményében a Szegedi Ítélőtábla.

